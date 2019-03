Zondag, 17 Maart 2019

Barcelona wil groot deel van 160 miljoen terugzien

Manchester United wil Dean Henderson komend seizoen verhuren aan een club in de Premier League. De talentvolle goalie speelt momenteel op huurbasis bij Sheffield United, maar kan zich opmaken voor een jaar op het hoogste niveau. (Daily Mail)

Tottenham Hotspur is bereid veel geld op tafel te leggen voor Ryan Sessegnon. De topclub is van plan de jonge aanvaller direct op huurbasis terug te sturen naar Fulham, als het Manchester United en Paris Saint-Germain op die manier te snel af is. (Daily Mail)

Barcelona is niet van plan om Philippe Coutinho voor een gereduceerd bedrag van de hand te doen. De middenvelder werd voor een som van maximaal 160 miljoen euro overgenomen van Liverpool en de Catalanen nemen niet met veel minder genoegen als het van een transfer komt. (Marca)

Barcelona twijfelt daarnaast of de club Maxi Gomez op gaat pikken bij Celta de Vigo als die ploeg degradeert. De Uruguayaanse aanvaller heeft geen EU-paspoort en dat is voor de Catalanen een struikelblok in de zoektocht naar een nieuwe voorhoedespeler. (Marca)

Manchester City heeft bij AS Roma geïnformeerd naar de mogelijkheden om Nicolò Zaniolo over te nemen. The Citizens hebben echter te horen gekregen dat de jonge Italiaan niet mag vertrekken. (RAI Sport)