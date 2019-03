Galatasaray profiteert dankzij spectaculaire comeback van misstap Basaksehir

Galatasaray heeft de achterstand op koploper Medipol Basaksehir verkleind naar zes punten. De koploper van de Süper Lig verspeelde punten op bezoek bij Kayserispor. Galatasaray wist daarvan te profiteren dankzij een 2-3 overwinning op Bursaspor, dat in de eerste helft nog op een 2-0 voorsprong kwam. Cimbom heeft zelf nog een voorsprong van vijf punten op Besiktas, dat eerder dit weekeinde met 1-0 won van Göztepe.

Kayserispor - Medipol Basaksehir 1-1

Na vier overwinningen op rij liet Basaksehir tegen Kayserispor weer eens punten liggen. Heel lang stevende de koploper van de Süper Lig af op de eerste competitienederlaag sinds 1 december 2018, toen er met 0-1 verloren werd van Sivasspor. In de lastige uitwedstrijd tegen Kayserispor, waar Tjaronn Chery een basisplaats had, kwam Basaksehir al na twintig minuten spelen op achterstand. Een inzet van Artem Kravets kon nog gekeerd worden door Basaksehir-doelman Fehmi Günok, maar de sluitpost pakte de bal niet vast en bood Samil Cinaz daarmee de mogelijkheid om de bal over de lijn te werken.

Basaksehir, waar Eljero Elia als invaller in het veld kwam, kwam pas in de zevende minuut van de blessuretijd op gelijke hoogte. Na een handsbal van Cristian Sapunaru legde scheidsrechter Yasar Kemal Ugurlu de bal op de stip. Emmanuel Adebayor benutte het buitenkansje en behoedde Basaksehir daarmee voor een nederlaag. De Uilen hebben nog acht wedstrijden te gaan en nemen het in het volgende duel, op 7 april, in eigen stadion op tegen Konyaspor.

Bursaspor - Galatasaray 2-3

Op bezoek bij laagvlieger Bursaspor kende Galatasaray een valse start. Yusuf Erdogan leverde na een kwartier spelen de bal na een indrukwekkende rush af bij Diafra Sakho, die voor een leeg doel geen fout maakte. Voor rust wist de thuisploeg de voorsprong nog te verdubbelen. Na een snelle counter bediende Allano Henri Saivet, die op fraaie wijze vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. In de blessuretijd van de eerste helft vond Galatasaray nog de aansluiting. Badou Ndiaye kopte op aangeven van Christian Luyindama de 2-1 tegen de touwen.

Kort na rust wist Galatasaray de stand gelijk te trekken. Younès Belhanda werd gevloerd in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Mbaye Diagne benutte de buitenkans en bracht Cimbom daarmee op gelijke hoogte. Kort na de gelijkmaker maakte Galatasaray de comeback compleet. Henry Onyekuru legde de bal terug op Sofiane Feghouli, die Bursaspor-doelman Okan Kocuk met een fraai schot wist te passeren. De overwinning kwam in de slotfase niet meer in gevaar, waardoor de achterstand op Basaksehir nu nog zes punten bedraagt.