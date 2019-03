Guardiola: ‘Ik houd er niet van om te winnen door foute beslissingen’

Swansea City mocht zaterdagavond even dromen van een bekerstunt tegen Manchester City. The Swans kwamen dankzij doelpunten van Matt Grimes en Bersant Celina binnen een halfuur op een 2-0 voorsprong, maar moesten door een 2-3 nederlaag uiteindelijk toch afscheid nemen van de FA Cup. De laatste twee doelpunten van the Citizens, een penalty van Sergio Agüero die via Kristoffer Nordfeldt over de lijn ging en een goal van de Argentijn waar een luchtje van buitenspel aan kleefde, zorgden na afloop van het duel echter voor de nodige discussie.

Het stadion van Swansea was uitgerust voor de VAR, maar in tegenstelling tot de andere kwartfinales van de FA Cup werd er in Wales besloten om geen gebruik te maken van de videoscheidsrechter. Josep Guardiola was ondanks de overwinning niet te spreken over deze beslissing: “Je moet aan de bond vragen waarom er geen VAR was”, reageerde hij na afloop van het duel bij Sky Sports.

“Het wordt overal gebruikt, alleen hier niet. Als het geen penalty was en als het buitenspel was, spijt me dat. Ik houd er niet van om wedstrijden te winnen door foute beslissingen. Dat is niet makkelijk. Ze hebben alle clubs gevraagd of ze een VAR bij de wedstrijden wilden en wij hebben gezegd dat het hele seizoen te willen. De scheidsrechters willen ook geen fouten maken en moeten daarom geholpen worden.”

Ondanks de vraagtekens rondom de laatste twee doelpunten kan Guardiola toch terugkijken op een goed optreden van zijn ploeg: “Je moet Swansea feliciteren, wat zij lieten zien was ongelooflijk. Maar wij hebben niet opgegeven. We hebben wat dingen aangepast en de kwaliteit van onze spelers gaf uiteindelijk de doorslag.”