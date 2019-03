Stand Eredivisie voor speelronde 26: Ajax nadert PSV tot op twee punten

Ajax is er ternauwernood in geslaagd om het inhaalduel met PEC Zwolle om te zetten in een overwinning. De Amsterdammers waren dankzij een treffer van Daley Blind in de 85e minuut met 2-1 te sterk voor de formatie van trainer Jaap Stam. Het gat tussen koploper PSV en naaste achtervolger Ajax bedraagt zo voorafgaand aan speelronde 26 twee punten.