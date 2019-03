Nieuwe tegenslag voor St. Juste: ‘Dat zal een aantal weken duren’

Feyenoord moet het de komende weken stellen zonder Jeremiah St. Juste. De rechtsback viel afgelopen zondag op bezoek bij Vitesse uit met een liesblessure en mist de komende wedstrijden van de Rotterdammers. Voor de camera’s van Feyenoord TV gaat trainer Giovanni van Bronckhorst in op de nieuwe tegenslag voor zijn speler, die vorig seizoen al een tijdje afwezig was door een schouderblessure. "Hij moet nu al zijn energie in zijn herstel steken", vertelt de vertrekkende oefenmeester.

St. Juste ging in het GelreDome na 69 minuten naar de kant en werd vervangen door Eric Botteghin. Dinsdag was hij niet van de partij tijdens de training van Feyenoord. "Hij is zaterdag tegen Willem II zeker niet inzetbaar. We moeten kijken hoe dit zich ontwikkelt. Maar dat zal een aantal weken duren", stelt Van Bronckhorst over de kwetsuur van zijn verdediger. In tegenstelling tot St. Juste verschenen Kenneth Vermeer en Tonny Vilhena wel weer op het trainingsveld.

Van Bronckhorst vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Feyenoord, maar hoorde dinsdag dat de Rotterdammers Orkun Kökçü wel binnenboord houden. "Orkun is op dit moment heel goed bezig. Hij kan in de toekomst een belangrijke speler voor Feyenoord worden, wij zien veel potentie in hem. Ik ben blij dat hij dat zelf ook inziet en zijn toekomst daarom aan Feyenoord verbindt", aldus de coach over Kökçü, die in Arnhem voor de Rotterdamse treffer zorgde.

Inmiddels heeft Van Bronckhorst zijn pijlen alweer gericht op Willem II. Zaterdagavond komen de Tilburgers op bezoek in de Kuip. "Willem II zit in een goede fase. Ze hebben zich natuurlijk geplaatst voor de bekerfinale, dus er is vertrouwen in het team. Voor ons is het zaak om zaterdag om te zetten in drie punten." Feyenoord verdedigt een voorsprong van drie punten op achtervolger AZ, dat zondag Ajax ontvangt in Alkmaar.