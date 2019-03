‘Als Ajax FC Porto loot, denk ik wel dat we direct de favoriet zijn’

Ajax heeft de kwartfinale van de Champions League bereikt en komende vrijdag om 12.00 uur is de loting in het Zwitserse Nyon. Welke club zullen de Amsterdammers treffen? Voetbalzone nam in 'Meepraten' een voorproefje op de loting en vroeg de fans rond de Johan Cruijff ArenA naar hun voorkeur en liet ze zelf alvast een balletje trekken.

