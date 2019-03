Van Marwijk: ‘Toen is hij pas belangrijk en bepalend geworden voor Oranje’

Bert van Marwijk stelt dat trainers te makkelijk roepen dat hun ploegen meerdere systemen kunnen spelen. De oud-bondscoach van Oranje, die tegenwoordig Mark van Bommel assisteert bij PSV, schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat niet zozeer de systemen, maar de kwaliteit van de spelers én de onderlinge afstemming cruciaal zijn voor succes.

“Het moet passen”, aldus Van Marwijk, die de ontwikkeling van Robin van Persie benoemt. De aanvaller werd volgens de oefenmeester pas een wereldster bij Arsenal toen Arsène Wenger de Nederlander in het centrum posteerde in plaats van op de flanken. “Dat bleek te werken, omdat Robert Pirès en ook Cesc Fàbregas perfect aanvoelden hoe ze Robin moesten wegsturen. Het paste!”

“Kijk naar Memphis Depay in het huidige Oranje. Die is pas echt belangrijk en bepalend geworden toen hij van de flank werd weggehaald en een vrije rol kreeg in de punt van de aanval. Opeens zag je dat daardoor Georginio Wijnaldum meer in zijn kracht kwam te spelen. Zoiets valt niet altijd te beredeneren”, stelt Van Marwijk, die aangeeft dat chemie niet te voorspellen valt.

“Op papier kunnen die kopsterke targetman en die snelle spits goed bij elkaar passen. Maar in de praktijk hoeft dat niet te werken, omdat die twee elkaar soms totaal niet aanvoelen. Tegelijkertijd is die chemie precies waar je naar op zoek bent als coach”, besluit Van Marwijk, die momenteel wordt gelinkt aan het bondscoachschap van de Verenigde Arabische Emiraten.