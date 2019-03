Noa Lang behoedt Jong Ajax voor nederlaag op De Toekomst

Jong Ajax en Jong AZ hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden in de Keuken Kampioen Divisie. De bezoekers uit Alkmaar kwamen ne 64 minuten op voorsprong op sportpark De Toekomst, maar door Noa Lang hield Ajax een punt over aan het duel. Beide ploegen klimmen een plek op de ranglijst dankzij het punt: Ajax staat nu achtste en AZ zeventiende.

Ajax startte met onder meer Perr Schuurs, Ryan Gravenberch, Dani de Wit en Václav Cerny, die allemaal al ervaring hebben in de Eredivisie met het eerste elftal. Het optreden van aanvoerder De Wit duurde echter maar zes minuten: de middenvelder kwam ongelukkig ten val, liep een vleeswond op en werd vervangen door Sebastian Pasquali. Ajax had het balbezit in het eerste bedrijf, maar was slordig in het balbezit. Van AZ leek de thuisploeg echter weinig te hoeven vrezen. Debutant Rody de Boer hield de Alkmaarders in de eerste helft op de been.

De doelman kwam als winnaar uit een één-op-één-situatie met Cerny en was alert na een vrije trap van Lassina Traoré vanaf de rand van het strafschopgebied. Ajax kwam goed weg toen Dean Solomons bij het uitverdedigen van een voorzet zijn eigen lat raakte, waarna Traoré nog naast het doel kopte voor de ploeg van trainer Michael Reiziger. Kort na de start van het tweede bedrijf had de Burkinees er 1-0 van moeten maken. Doelman De Boer én de paal voorkwamen echter het openingsdoelpunt.

Het waren dure missers, want AZ kwam beter in de wedstrijd en opende twintig minuten na rust de score. Jeremy Helmer liep plots weg bij de verdediging en rondde af met een fraaie lob: 0-1. Bijna direct zorgde Schuurs voor de gelijkmaker, maar hij knalde zijn vrije trap onder de muur door op de paal. Via Lang viel de 1-1 alsnog: na voorbereidend werk van Cerny kopte de middenvelder raak. Doordat zowel De Boer als Kotarski vervolgens goed oplette, moesten beide clubs genoegen nemen met een punt.