Kuipers krijgt leiding over Champions League-kraker van dinsdag

Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld om de wedstrijd tussen Juventus en Atletico Madrid in de Champions League dinsdagavond in goede banen te leiden. De arbiter wordt in Turijn bijgestaan door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, zo maakt de KNVB bekend.

Dennis Higler doet dienst als vierde official in het Juventus Stadium, terwijl Danny Makkelie de videoscheidsrechter is. Hij wordt daarbij geassisteerd door Pol van Boekel. Juventus moet voor eigen publiek een 2-0 achterstand zien goed te maken om zich te kwalificeren voor de kwartfinale. De aftrap van de wedstrijd is dinsdagavond om 21.00 uur.

Kuipers had in de groepsfase van de Champions League al de leiding over drie wedstrijden. Hij floot op 8 augustus bij Real Madrid - AS Roma (2-1), op 6 november bij Napoli - Paris Saint-Germain (1-1) en op 12 december bij Shakhtar Donetsk - Olympique Lyon (1-1). In zijn gehele carrière staat de teller op 42 wedstrijden in de Champions League.