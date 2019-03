Nantes FC breekt per direct met grootverdiener Kolbeinn Sigthórsson

Kolbeinn Sigthórsson en Nantes FC gaan per direct uit elkaar. De club uit de Ligue 1 maakt vrijdag bekend dat het contract van de aanvaller is ontbonden. De ex-spits van onder meer AZ en Ajax kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor de nummer veertien van de Franse competitie. Nantes wilde al langer af van de aanvaller, want hij drukte met zijn salaris zwaar op de begroting.

Vorig seizoen kwam Sigthórsson niet verder dan 23 speelminuten in het eerste elftal. Deze voetbaljaargang werd de spits door de technische staf terug naar het tweede elftal gezet. Met een transfervrije status kan hij nu op zoek naar een nieuwe club. “Nantes FC en Kolbeinn Sigthórsson hebben vrijdag in goed overleg het contract van de IJslandse spits ontbonden. De club wenst hem een goed vervolg voor de rest van zijn carrière”, meldt de club via de officiële kanalen. Met een salaris van naar verluidt 150.000 euro per maand was de aanvaller een van de grootverdieners bij Nantes.

Sigthórsson maakte in de zomer van 2015 voor ongeveer drie miljoen euro de overstap van Ajax naar Nantes. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 26 wedstrijden en 3 doelpunten, maar daarna ging het bergafwaarts. Door blessureleed kwam hij tussen augustus 2016 en mei 2018 geen enkele keer in actie. Mede door twee knieoperaties stond hij geruime tijd aan de kant. Tussendoor werd hij nog verhuurd aan Galatasaray. Sigthórsson kwam echter geen seconde in actie voor de Turkse topclub.