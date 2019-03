‘Jullie hebben Real Madrid in de eerste helft he-le-maal weggespeeld’

Ajax gaat dinsdagavond proberen een 1-2 nederlaag tegen Real Madrid in de Champions League weg te poetsen in de Spaanse hoofdstad. In 1995 won de Amsterdamse club in Madrid met Kiki Musampa in de basis met 0-2 van de Koninklijke. In een open brief in De Telegraaf stelt de oud-middenvelder dat een nieuwe stunt voor Ajax in het Santiago Bernabéu mogelijk is.

Musampa, die destijds voor het eerst een basisplaats kreeg bij Ajax onder trainer Louis van Gaal, kijkt uit naar de confrontatie tussen Ajax en Real. Hij schrijft over 'een geweldig affiche'. “Dit zijn de wedstrijden, waar alle jongetjes van dromen. Jullie hebben jezelf naar die droom geknokt. En het was vast niet makkelijk om te komen waar jullie nu zijn”, richt Musampa zich tot de spelers van Ajax.

De oud-voetballer maakte als 'jonkie' ruim 23 jaar geleden zijn basisdebuut en ziet het duel met Real als een van de mooiste uit de geschiedenis van Ajax. “Maar jullie staan op het punt dit te doen vergeten. Jullie hebben de potentie en kwaliteit. Dat hebben jullie in de Johan Cruijff ArenA wel bewezen, toen jullie Real Madrid in de eerste helft he-le-maal wegspeelden.”

“Speel met Amsterdamse bluf: met de borst naar voren. Heb maling aan wie er voor je staat, want jullie behoren als team tot de beste en doen voor niemand onder. Voel je vrij, moedig elkaar vooral aan en geloof dat het kán! Moge, met de geest van toen en met het team van nu, opnieuw geschiedenis worden geschreven”, aldus Musampa in de open brief.