Davinson Sánchez ontsnapt ondanks opstoken vuurtje door Lacazette

Davinson Sánchez hoeft niet te vrezen voor een schorsing naar aanleiding van zijn aanvaring met Laurent Koscielny in de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Arsenal (1-1) van zaterdag. In de doelmond plantte de verdediger van the Spurs zijn noppen op de knie van Koscielny, alvorens zich met een duidelijke trap af te zetten tegen de Fransman. Omdat de arbitrage onder leiding van scheidsrechter Anthony Taylor het incident had opgemerkt, en ervoor koos om niet in te grijpen, kan Sánchez niet meer gestraft worden.

De trap van Sánchez was na de wedstrijd een van de vele momenten uit de derby die werd uitgelicht op sociale media. Alexandre Lacazette van Arsenal retweette een video van het incident en verwijderde die retweet vervolgens. Ook over de toegekende strafschoppen was veel te doen: Taylor gaf beide teams een penalty. Harry Kane was succesvol vanaf elf meter, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang faalde in de blessuretijd.

Kane werd bij een vrije trap van Christian Eriksen in de rug gelopen door Shkodran Mustafi, waarna Taylor naar de stip wees. Op die beslissing leek weinig aan te merken, ware het niet dat Kane zich in buitenspelpositie bevond op het moment dat de bal werd ingebracht door Eriksen. Aubameyang kreeg zijn penalty na licht contact met Sánchez. Die strafschop had eigenlijk opnieuw genomen moeten worden, omdat Jan Vertonghen te vroeg kwam inlopen.

Ook liet de arbitrage Granit Xhaka al vroeg in de wedstrijd wegkomen met een spijkerharde tackle in de knieholte van Kane. Het feit dat de trap van Sánchez wel was opgemerkt, maar niet werd bestraft, zal de kritiek op Taylor en consorten alleen maar doen toenemen. Tottenham staat op de derde plek in de Premier League, terwijl Arsenal vijfde staat. Het gat tussen de rivalen bedraagt vier punten.