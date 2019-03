‘FC Twente en Heracles strijden om topscorer Keuken Kampioen Divisie’

Mario Engels schiet dit seizoen in dienst van Roda JC Kerkrade met scherp in de Keuken Kampioen Divisie en dat levert de Duitse aanvaller de nodige belangstelling van andere clubs op. RTV Oost weet maandag namelijk te melden dat zowel Heracles Almelo als FC Twente op de handtekening van de 25-jarige goalgetter, die over een aflopend contract beschikt, aast.

Engels is op het moment met 22 doelpunten topscorer van het tweede Nederlandse niveau en kan na dit seizoen, als Roda er niet in slaagt om hem langer aan de club te binden, transfervrij de overstap maken naar een andere werkgever. De Duitser is sinds de zomer van 2017 actief in Limburg en kwam vorig seizoen tot één doelpunt in de Eredivisie.

In de Keuken Kampioen Divisie toont Engels zich echter een stuk productiever en hij is bovendien goed geweest voor negen assists. Met Roda staat hij momenteel op de zesde plaats, maar met een overstap naar FC Twente lijkt het vooruitzicht op Eredivisie-voetbal een stuk groter te worden. De Tukkers gaan met een voorsprong van negen punten op nummer twee Sparta Rotterdam namelijk riant aan kop. Heracles staat op dit moment op de zevende plaats op het hoogste niveau en mag hopen op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

De kans dat Engels voor een langer verblijf bij Roda kiest lijkt overigens ook nog niet helemaal uitgesloten. Directeur Harm van Veldhoven liet vorige maand in gesprek met 1Limburg nog weten ‘volop gesprekken’ gevoerd te hebben met het kamp-Engels: “In de komende weken moeten we stappen gaan zetten. We hebben gesproken over wat er mogelijk is en dat gaan we nu uitwerken”, vertelde hij destijds.