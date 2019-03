Scheidsrechtersbaas begrijpt kritiek na rode kaart: ‘Wellicht zwaar bestraft’

FC Groningen won zondag met 3-2 van VVV-Venlo in een wedstrijd die werd ontsierd door twee rode kaarten. Moreno Rutten moest al voor rust inrukken na een forse overtreding op Tim Handwerker en een paar minuten voor tijd kreeg ook Ritsu Doan zijn tweede gele kaart. Rutten dacht in eerste instantie nog weg te komen met geel, maar na raadpleging van de VAR besloot scheidsrechter Serdar Gözübüyük toch voor een rode prent te gaan.

Die beslissing leidde tijdens en na de wedstrijd tot wat kritiek en scheidsrechtersbaas Dick van Egmond snapt de discussie wel: “Het was een redelijk lelijke overtreding. Het is wellicht wat zwaar bestraft, je ziet ergere dingen. Maar als je dit soort overtredingen eruit wil halen, dan kan dit ook gebeuren”, was zijn uitleg bij FOX Sports. Overtredingen als die van Rutten zijn regelmatig onderwerp van gesprek in Zeist, zo geeft Van Egmond aan.

“We bespreken dit soort situaties vaak. Ik snap de twijfel wel, die zal er bij de meeste scheidsrechters ook zijn. Je moet niet kijken naar intentie, maar naar resultaat.” Rutten zelf vermoedt dat het bekijken van de beelden van invloed is geweest op het besluit van Gözübüyük: “Als je alles in slow motion gaat bekijken, ziet het er veel erger uit. Ik weet zeker dat er veel meer rode kaarten gaan vallen, als je de hele wedstrijd in slow motion gaat kijken.”

Analisten Arnold Bruggink en Ronald de Boer waren het niet eens met de rode kaart en Rutten voelt zich gesteund door de oud-voetballers: “Dat zijn natuurlijk mannen die zelf op het veld hebben gestaan. Degenen die in Zeist zitten waarschijnlijk niet. Die scheidsrechters zijn tegenwoordig zo jong, die hebben niet eens meer de tijd om zelf te voetballen. En dan missen ze de voetbalervaring om dit soort momenten te beoordelen.” De rechtsback pleit er dan ook voor dat om meer ervaren scheidsrechters achter de VAR te zetten en de minder ervaren arbiters een rol te geven op het veld.