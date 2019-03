VAR verwart spelers: ‘Had voorheen minder moeite een beslissing te accepteren’

VVV-Venlo beleefde zondag een teleurstellende middag op bezoek bij FC Groningen. De Limburgers verloren in het hoge noorden met 3-2, mede door een vroege rode kaart voor Moreno Rutten. Aanvoerder Danny Post laat na afloop openlijk blijken zijn twijfels te hebben bij het functioneren van de videoscheidsrechter (VAR).

De middenvelder van VVV stelt voor de camera van FOX Sports dat de VAR voor verwarring zorgt bij spelers. "Ik ben de draad kwijt", erkent hij. VVV speelde in Groningen bijna een uur lang met een man minder, na een rode kaart voor Rutten. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük toonde de verdediger aanvankelijk een gele kaart, nadat hij zijn noppen op de schoen van Tim Handwerker had geplaatst.

Gözübüyük werd echter naar de zijlijn geroepen door de VAR en besloot Rutten uiteindelijk toch een directe rode kaart te geven "Dat vond ik twijfelachtig", vervolgt Post. "Het blijft natuurlijk de mening van een scheidsrechter. Ik had het er voor de wedstrijd nog even over met Evert ten Napel: voorheen had je minder moeite om een beslissing van een scheidsrechter te accepteren."

"Als een scheidsrechter een moment één keer ziet, dan kan hij een fout maken. De VAR kijkt er nu echter zo vaak naar: dan verwacht je dat er geen fouten meer worden gemaakt. Die worden helaas nog wel gemaakt", besluit Post teleurgesteld. De middenvelder scoorde zondagmiddag overigens nog wel schitterend, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat VVV het onderspit moest delven. Behalve VVV eindigde ook FC Groningen de wedstrijd met tien man: in de absolute slotfase werd Ritsu Doan met tweemaal geel van het veld gestuurd.