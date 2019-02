Woede na zege Manchester City: ‘Het was een toneelstukje, dat zie je vaker’

West Ham United ging woensdagavond met minimaal verschil (1-0) ten onder op bezoek bij Manchester City. Manager Manuel Pellegrini was na afloop niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Stuart Attwell. De leidsman legde de bal na een uur spelen op de stip in het voordeel van de thuisploeg, maar weigerde de bezoekers uit Londen een penalty te geven. "Ik ben niet blij met de manier waarop we deze wedstrijd hebben verloren", vertelt Pellegrini in gesprek met de BBC.

De ploeg van Pellegrini hield goed stand in het Etihad Stadium. De eerste redding van doelman Lukasz Fabianski vond pas in de tweede helft plaats. "Daarna kregen ze een paar kansen. Als we de wedstrijd door een van die mogelijkheden hadden verloren, konden we het misschien beter accepteren", vertelt een pissige Pellegrini. "Ik heb het gevoel dat we verloren hebben door een penalty, die geen penalty was. Aan de overkant wordt er een overtreding gemaakt op Manuel Lanzini. Dan kun je daar ook voor fluiten."

City kreeg na 59 minuten spelen een strafschop na een valpartij van Bernardo Silva. "Het was een toneelstukje, dat je vaker in het zestienmetergebied ziet", vindt de Chileense manager. "Bij Lanzini gebeurde precies hetzelfde, maar hij liet zich niet vallen. Bernardo Silva ging meteen naar de grond toen hij contact voelde. Als je niet valt na een overtreding, fluit de scheidsrechter blijkbaar niet. Wij kregen via Andy Carroll nog een grote kans, maar de strafschop bleek doorslaggevend", aldus een teleurgesteld Pellegrini na de wedstrijd tegen zijn oude ploeg.

Door de overwinning blijft Manchester City in de nek hijgen van Liverpool. Het verschil tussen beide clubs is nog altijd maar een puntje. Met nog tien wedstrijden op de planning belooft het een spannend seizoensslot te worden. West Ham United is eigenlijk al zo goed als uitgespeeld. De Londense club staat tiende met 36 punten. De voorsprong op de degradatiezone is elf punten en Europees voetbal is ook niet meer reëel voor the Hammers.