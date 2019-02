Dapper Leverkusen doet zichzelf tekort bij terugkeer Bosz in Dortmund

Peter Bosz heeft zijn terugkeer in het Signal Iduna Park niet weten op te luisteren met een resultaat. De Nederlander trainer zag Bayer Leverkusen zondagavond een prima wedstrijd spelen op bezoek bij zijn ex-werkgever Borussia Dortmund, maar punten leverde dat niet op: 3-2. Het betekende voor Leverkusen na vier zeges op rij de eerste competitienederlaag sinds 19 januari, toen bij het debuut van Bosz met 0-1 werd verloren van Borussia Mönchengladbach. Dortmund blijft koploper in de Bundesliga en heeft nu weer drie punten meer dan achtervolger Bayern München.

Bosz moest het stellen zonder de geblesseerde Karim Bellarabi, maar onder aanvoering van uitblinker Julian Brandt werkte Leverkusen een indrukwekkende openingsfase af. Het elftal van Bosz was veruit de bovenliggende partij in de eerste 25 minuten en kreeg via Sven Bender en Kai Havertz mogelijkheden op de openingstreffer: beiden vuurden van afstand rakelings naast. Dortmund kwam er voor eigen publiek nauwelijks aan te pas, maar nam na precies een halfuur voetballen wel tegen de verhoudingen in de leiding. Dan-Axel Zagadou liep na een hoekschop van Jadon Sancho weg bij Jonathan Tah en werkte de bal vervolgens van dichtbij voorbij Lukas Hradecky: 1-0.

De voorsprong voor Dortmund was amper verdiend te noemen, maar Leverkusen wist zeven minuten later alweer op gelijke hoogte te komen. Kevin Volland en Havertz combineerden fraai door de verdediging van de thuisploeg heen, waarna eerstgenoemde vanaf een meter of achttien doeltreffend uithaalde. De ploeg van Bosz sneed zichzelf daarna echter lelijk in de vingers, want amper anderhalf minuut na de gelijkmaker van Volland bezorgde Sancho Dortmund alweer een nieuwe voorsprong. De jonge Engelsman schatte een voorzet vanaf de linkerflank van Abdou Diallo op waarde en volleerde vervolgens vanaf een meter of elf prachtig raak: 2-1.

Na een uur spelen wist Dortmund zijn voordelige marge te verdubbelen. Een voorzet van Achraf Hakimi belandde via twee verdedigers van Leverkusen voor de voeten van Mario Götze, die vervolgens met een laag schot de 3-1 aantekende. Het bezoek was het even kwijt en ontsnapte drie minuten later aan een nieuwe klap. Paco Alcácer scoorde na een splijtende pass van Götze, maar doordat de Spaanse spits dat uit buitenspelpositie deed, werd de treffer afgekeurd. Leverkusen mocht daardoor blijven hopen op een resultaat. Die Werkself pakte de draad op en was kort na het afgekeurde doelpunt van Alcácer dicht bij een aansluitingstreffer: Leon Bailey kopte na een voorzet van Charles Aránguiz op Roman Bürki.

Het betekende voor Bailey meteen zijn laatste noemenswaardige actie van de wedstrijd, want de Jamaicaan werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Lucas Alario. Hij kreeg kort na zijn rentree een goede kopkans, maar Bürki redde opnieuw. Een kwartier voor tijd viel de 3-2 alsnog: uit een vrije trap van Brandt kopte Tah raak. De laatste vijftien minuten speelden zich in een enorm hoog tempo af, maar de gelijkmaker zat er uiteindelijk niet meer in voor Leverkusen. Het betekende voor het team van Bosz de tweede teleurstelling in een paar dagen tijd, na de uitschakeling van donderdagavond in de Europa League door Krasnodar. Leverkusen neemt na 23 speelrondes met 36 punten een zevende plaats in op de ranglijst.