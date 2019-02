Milik met briljant uitgevoerde vrije trap belangrijk bij ruime zege Napoli

Napoli heeft zondagavond geen fout gemaakt in de Serie A. Op bezoek bij Parma won de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 0-4. Voor rust stonden de bezoekers al op een riante voorsprong door goals van Piotr Zielinski en Arek Milik. Met name de goal van de Poolse spits was van grote schoonheid. De ex-Ajacied scoorde na rust nogmaals. Door de overwinning verstevigt Napoli de tweede plaats op de ranglijst achter koploper Juventus.

Napoli moest het zondag doen zonder de geschorste Lorenzo Insigne, terwijl Mario Rui en Raul Albiol door blessures niet inzetbaar waren. Nadat het team van Ancelotti zich donderdag ten koste van FC Zürich had geplaatst voor de achtste finales van de Europa League, stuurde de trainer tegen Parma een aantal andere namen het veld in. In het Stadio Ennio Tardini kwam Napoli na negentien minuten spelen op voorsprong. Op aangeven van Elseid Hysai wist Zielinski het strafschopgebied in te dringen. De achterhoede van Parma gaf niet thuis en kon niet voorkomen dat de Poolse middenvelder raak schoot in de verre hoek.

Tien minuten voor rust kwam de ploeg uit Napels op 0-2 via Milik. De Pool legde aan voor een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied. Waar de spelers in de muur sprongen, schoof Milik de bal laag over de grond onder de muur door achter keeper Luigi Sepe. De Italiaanse sluitpost was kansloos. Na rust ging Parma op zoek naar de aansluitingstreffer. De thuisploeg nam meer risico en gaf ruimtes weg. Parma slaagde er niet in om terug in de wedstrijd te komen en een kwartier voor tijd werd de wedstrijd definitief beslist na slordig balverlies van Napoli.

Milik pikte de bal op na een zwakke pass op het middenveld. Hij legde de bal klaar voor zijn favoriete linkervoet en scoorde op kenmerkende wijze door de bal buiten het bereik van de keeper in de hoek te plaatsen. Het bleek een van de laatste acties van Milik, die met nog tien minuten op de klok werd vervangen door Adam Ounas. Laatstgenoemde bepaalde vlak na zijn invalbeurt de eindstand op 0-4 na een goed lopende aanval door het hart van de verdediging van Parma. Simone Verdi, een andere invaller, zette Ounas vrij voor de keeper en hij faalde niet. Door de overwinning komt Napoli op 56 punten. De achterstand op Juventus bedraagt 13 punten. Volgende week zondag (20.30 uur) krijgt Napoli bezoek van de koploper.