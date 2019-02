Van der Heijden: ‘Zuur dat we 1-1 hebben gespeeld, ik denk dat er meer inzat’

Zondagmiddag kreeg PSV in eigen huis Feyenoord op bezoek. Na een moeizame eerste helft waarin geen doelpunten vielen, leken de Eindhovenaren in de tweede helft de wind in de zeilen te krijgen toen Sven van Beek met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Het was echter Feyenoord dat via Nicolai Jörgensen op voorsprong kwam, maar Hirving Lozano trok direct daarna de stand recht. Na afloop van het duel sprak Voetbalzone onder meer met Jan-Arie van der Heijden over het duel.

