Degradatie haast onafwendbaar voor Bacuna en Kongolo na nieuwe klap

Het moet heel raar lopen, wil Huddersfield Town dit seizoen in de Premier League blijven. The Terriers verloren zaterdag met 2-0 van Newcastle United en staan troosteloos onderaan met elf punten. De achterstand op de 'veilige' nummer zeventien Cardiff City bedraagt veertien punten. Ook voor Fulham (17 punten) ziet het er slecht uit, terwijl nummer zestien Southampton met 24 punten nog genoeg perspectief heeft op lijfsbehoud.

Newcastle United - Huddersfield Town 2-0

Het bezoek, met Juninho Bacuna in de basis en Terence Kongolo negentig minuten op de bank, startte aardig aan het duel, maar na de rode kaart voor Tommy Smith in de twintigste minuut werd het een lastig verhaal. De verdediger mocht voortijdig douchen na een grove charge op Miguel Almirón. Newcastle, dat voor de ondertalsituatie al tweemaal het aluminium had geraakt, domineerde vervolgens in het restant van de eerste helft, maar Rafa Benítez moest lijdzaam toezien hoe diverse kansen niet werden verzilverd.

In de tweede helft trok Newcastle het duel op St James' Park alsnog naar zich toe. Salomón Rondón ontving vlak na rust het leer van Isaac Hayden en schoot de bal vervolgens door de benen van doelman Sebastian Lössl: 1-0. Luttele minuten later werkte ook Ayoze Pérez de bal met een halve volley tegen de touwen: 2-0. Het team van Benítez zocht naar meer goals, tot tevredenheid van de fans, maar het bleef bij 2-0. Zo ging een inzet van Kenedy tegen de lat en miste Pérez nog twee goede kansen op een derde doelpunt.

Bournemouth – Wolverhampton Wanderers 1-1

Een vroege strafschop brak de wedstrijd open op Dean Court. João Moutinho haalde Joshua King neer in het strafschopgebied en de spits benutte de buitenkans zelf. Doelman Rui Patrício koos de goede hoek, maar kon de vroege 1-0 achterstand niet voorkomen. Het was een van de weinige kansen van het eerste bedrijf. Wolverhampton meende in de twintigste minuut ook aanspraak te maken op een strafschop, nadat verdediger Chris Mepham van Bournemouth de bal met de arm leek te raken. Arbiter Roger East ging daar niet in mee. Wolverhampton was goed begonnen aan de wedstrijd, maar raakte duidelijk van slag door het openingsdoelpunt en hervond de vorm ook niet in de tweede helft.

De bezoekers hadden moeite om het spel te verplaatsen naar de helft van Bournemouth. Slecht wegwerken van Patrício leidde bijna tot de 2-0 van Dominic Solanke, maar de keeper maakte zijn fout goed en pareerde het schot van de spits. Zeventien minuten voor tijd kon de keeper alleen maar toekijken, toen Jordon Ibe zijn bewaker uitkapte en de bal tegen de lat krulde. Wolverhampton bleef in leven en kwam zelfs langszij: Matt Doherty werd neergehaald door Adam Smith en Raúl Jiménez bleef koel vanaf elf meter. Daarmee bepaalde hij de eindstand, omdat King vijf minuten voor tijd wel faalde met een strafschop na een vermeende overtreding van Ivan Cavaleiro op Ryan Fraser.