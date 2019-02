‘Hoogste baas Postcode Loterij helpt Feyenoord aan 20 miljoen euro’

Feyenoord heeft volgens Follow the Money (FTM) twintig miljoen euro aan goededoelengeld ontvangen. Volgens het onderzoeksplatform zou de hoogste baas van de Postcode Loterij, Boudewijn Poelmann, dat geld via een constructie hebben gedirigeerd naar de Rotterdamse club. Dergelijke belangenverstrengeling is volgens FTM verboden.

Poelmann is behalve de hoogste baas van de Postcode Loterij ook groot fan van Feyenoord en indirect mede-eigenaar van de havenclub. Hij heeft naar verluidt druk gezet op de Stichting Doen, de grootste ontvanger van de loterijmiljoenen, om dochterbedrijf Qurrent naar voren te schuiven als shirtsponsor van de Rotterdamse voetbalclub.

Qurrent was weliswaar verlieslijdend, maar doordat de Stichting Doen garant stond voor het groene-energiebedrijf, kon zij, gesteund door de Stichting Doen, toch sponsor van Feyenoord worden en de club zo financieel steunen. Volgens FTM drong Poelmann persoonlijk aan op de sponsordeal met Qurrent, tegen de zin van zowel het bedrijf als diens klanten.