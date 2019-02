Van de Eredivisie naar Fins Lapland: ‘Je kan vanaf hier alle kanten op’

In Fins Lapland kan het kwik in de winterperiode zo ver dalen, dat simpele thermometers het niet eens kunnen meten. Het koude noorden van Finland is de nieuwe thuishaven van Tarik Kada, die zich tot het einde van dit kalenderjaar heeft verbonden aan RoPS uit Rovaniemi. “Als ik het hier een seizoen goed doe, kan ik vanuit deze competitie stappen maken”, vertelt de 22-jarige vleugelaanvaller in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Doordat de temperatuur in de winter kan dalen tot min 41, traint de nieuwe werkgever van Kada momenteel in een indoorhal. “Het is wel iets anders dan buiten trainen, maar prima te doen. Over twee of drie weken begint het voorjaar, dus dan wordt het weer wat beter”, zegt Kada. Hij zat sinds september zonder club, nadat zijn contract bij Heracles Almelo in onderling overleg was ontbonden. In tweeënhalf jaar speelde de aanvaller vijf wedstrijden in het eerste elftal van de Almeloërs, maar mede door de toegenomen concurrentie kwam hij dit seizoen niet meer in de plannen voor. Kada, die de jeugdopleiding van sc Heerenveen doorliep, spendeerde vorig seizoen op huurbasis bij FC Eindhoven, voor wie hij zeventien keer in actie kwam in de Eerste Divisie.

Heracles Almelo nam Kada in januari 2016 over van sc Heerenveen, waar hij de jeugdopleiding doorliep en vier keer in de hoofdmacht speelde.

“Ik wilde in een nieuwe omgeving komen, dus liever niet in Nederland blijven. Er waren een aantal clubs uit de Keuken Kampioen Divisie concreet, maar daar wilde ik niet meer spelen. Het moest sportief een goede uitdaging zijn. Als je financieel gaat kijken, kom je op andere plekken uit. Er waren opties vanuit Roemenië, Bulgarije, Polen, Portugal, Griekenland en Azië, maar het sportieve aspect was op dit moment belangrijker”, zo legt hij uit. Samen met zaakwaarnemer Linton Jayson Posthumus van LJ Sports & Employment besloot hij uiteindelijk de andere opties links te laten liggen en te kiezen voor RoPS. “In eerste instantie had dit misschien niet mijn voorkeur, maar het totale plaatje heeft me uiteindelijk over de streep getrokken. De trainer is technisch goed onderlegd, heeft een beetje de Nederlandse filosofie: opbouwen van achteruit, een 4-3-3-formatie. De inslag van de trainer in combinatie met het perspectief op Europa League-voetbal heeft me overtuigd.”

RoPS eindigde vorig kalenderjaar als tweede in de Finse Veikkausliiga, achter kampioen HJK Helsinki. Daardoor heeft de formatie uit Fins Lapland zich gekwalificeerd voor de eerste voorronde van de Europa League van seizoen 2019/20. “De Europa League is bereikbaar, dat is ook een groot podium. Als je een beetje geluk hebt met de loting en je komt door, krijg je geweldige wedstrijden, waarin je jezelf kunt laten zien.” De laatste keer dat RoPS zich kwalificeerde voor Europees voetbal, was twee seizoenen geleden. Destijds strandde de Finse club in de tweede kwalificatieronde van de Europa League tegen het Kroatische Lokomotiva Zagreb. “De Europa League komt voor ons op een goed moment, want wij zijn dan al een aantal maanden aan het seizoen bezig. Andere clubs beginnen net aan de voorbereiding en wij zitten midden in de competitie. Dat het seizoen over een jaar loopt, is nu heel erg wennen. Maar ja, dat went vanzelf wel.”

De beoogde opstelling van RoPS, met als meest in het oog springende naam Taye Taiwo. De Nigeriaanse vleugelverdediger speelde in het verleden voor AC Milan, Olympique Marseille en Dynamo Kiev, alvorens hij in maart 2018 in Fins Lapland terechtkwam.

“Ik denk dat wel onderschat wordt hoe hoog het niveau in Finland nog ligt. Dat had ik zelf eerlijk gezegd ook. Je kent het niet en daardoor onderschat je het automatisch een beetje. Ik heb informatie ingewonnen bij Niklas Tarvajärvi, die ik kende van Heerenveen en voor RoPS heeft gespeeld. Je kunt het een beetje vergelijken met de onderkant van de Eredivisie. Alleen de publieke belangstelling valt een beetje tegen, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het weer”, concludeert Kada. Met Alfredo Morelos (Rangers FC), Timo Stavitski (SM Caen, verhuurd aan RoPS), Aapo Halme (Leeds United) en Emeka Eze (Sturm Graz) werden de nodige spelers in de afgelopen jaren weggekaapt uit de Veikkausliiga. Ook in Nederland wordt de Finse competitie in de gaten gehouden, getuige de recente komst van Janne Saksela (Sparta Rotterdam), Leo Väisänen (FC Den Bosch) en Saku Ylätupa (Ajax, inmiddels verkocht aan AIK).

“Afgelopen seizoenen zijn spelers vanuit Finland naar mooie clubs gegaan: naar de Ligue 1, naar Rusland, naar Nederland. Je kan vanaf hier alle kanten op. Ik ben niet bang om uit de picture te verdwijnen, juist niet. Met de Europa League in het vooruitzicht, kun je jezelf in de picture spelen”, aldus Kada, die als eerbetoon aan Abdelhak Nouri, met wie hij samenspeelde in de jeugdteams van Oranje, met rugnummer 34 gaat spelen in Finland. Het seizoen voor het RoPS van Kada gaat op 7 april van start, met een thuiswedstrijd tegen FC Honka. “De verwachtingen zijn na vorig seizoen hooggespannen, dus ik ben benieuwd hoe iedereen ermee omgaat en of we hetzelfde kunnen brengen als vorig seizoen. De jongens zijn heel ambitieus, willen graag die prestatie van vorig seizoen evenaren. Ze zijn ook nuchter en realistisch. We zitten midden in de voorbereiding, we zullen zien hoe we ervoor staan als de competitie straks begint. Ik ben trainingsfit, maar moet nog wel wedstrijdritme opdoen. Ik ben in ieder geval gretig en weet wat ik moet doen.”