‘Ik weet niet of ik in de basis begin, Van Persie speelt erg goed sinds kerst’

Nicolai Jörgensen was in het seizoen dat Feyenoord kampioen werd nog goed voor 21 doelpunten in de Eredivisie, maar sindsdien kwam er in anderhalf jaar tijd slechts 12 goals bij voor de Deense spits. In de huidige voetbaljaargang staat de teller pas op twee treffers en Jörgensen vindt zichzelf met enige regelmaat terug op de bank. Hij weet zich dan ook niet te ontworstelen aan de wisselvalligheid die heel Feyenoord in het huidige seizoen tentoonspreidt.

“Te veel ups-and-downs, het verschil is te groot. Ik wil het geen crisis noemen, maar we moeten ons niveau verbeteren. Stabieler, vooral in uitwedstrijden. We blijven worstelen met uitwedstrijden”, vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond. Feyenoord ging afgelopen weekend nog onderuit bij FC Groningen en heeft zondag de lastige uitwedstrijd tegen koploper PSV voor de boeg. Binnen de ploeg wordt dan ook de vraag gesteld waarom de Rotterdammers het op vreemde bodem zo moeilijk hebben: “We hebben erover gesproken, het heeft niets met mindset te maken. Het is niet dat we niet willen winnen.”

“De andere teams bereiden zich ook goed voor op ons en we zijn er niet in geslaagd om ons snel aan te passen aan wat zij doen. We weten dat als we teams hier ontvangen ze niet zoveel zelfvertrouwen hebben als wanneer we uit tegen ze spelen. We moeten sneller omschakelen en iets veranderen wanneer de tegenstander iets anders doet dan wij verwachten”, vervolgt hij zijn verhaal. Feyenoord heeft met de uitwedstrijd tegen PSV en de halve finale van de TOTO KNVB Beker volgende week tegen Ajax twee zware duels op het programma en Jörgensen hoopt dat zijn ploeg goede resultaten kan neerzetten om zo weer in een flow te komen.

De Deense spits weet echter nog niet of hij zondag in het Philips Stadion aan de aftrap zal verschijnen: “Robin van Persie heeft het sinds de kerst erg goed gedaan en ik heb niet gescoord. Het is aan de trainer. Ik word steeds fitter en zal dat de komende weken aantonen. Ik moet mezelf weer terugvinden in het maken van doelpunten en dan zien we wel wat er gebeurt.” Jörgensen ontkent echter dat zijn huidige situatie voor frustraties zorgt: “Ik moet me alleen met mezelf bezighouden: beter voetballen en meer doelpunten.”