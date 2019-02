FC Utrecht ruilt Hummel in voor ‘A-merk’: ‘Ontzettend trots’

FC Utrecht gaat vanaf seizoen 2019/20 spelen in kleding van Nike. Beide partijen zijn een driejarig partnership overeengekomen, dat komend seizoen in zal gaan. Momenteel speelt Utrecht in kleding van Hummel. Commercieel Directeur Joost Broerse is erg blij met de samenwerking tussen Utrecht en grootste sportmerk ter wereld, zo laat hij weten op de clubwebsite. "We zijn ontzettend trots op het feit dat we met ingang van het nieuwe seizoen Nike als kledingpartner hebben."

Bij de samenwerking wordt natuurlijk rekening gehouden met de kenmerkende diagonaal op het thuisshirt van Utrecht. Er zal ook een speciale Utrecht-lijn komen, die bestaat uit onder meer trainingskleding en verschillende casual outfits, zo is te lezen op de website van de de Eredivisionist. "Dat een A-merk als Nike zich ook graag aan FC Utrecht committeert, stemt uiteraard tot grote tevredenheid", vertelt Broerse. "We kijken ernaar uit samen met de specialisten van Nike de komende periode aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdshirts, kledingcollectie en lanceringscampagne."

Utrecht is niet de enige club in de Eredivisie, die een samenwerking met Nike heeft. Dit seizoen is De Graafschap de enige club met het Nike-logo op het tenue. Jarenlang had ook PSV een overeenkomst met het Amerikaanse merk, maar de koploper van de Eredivisie is inmiddels overgestapt naar Umbro. In de Nederlandse competitie zijn ook enkele concurrenten van Nike vertegenwoordigd. Zo dragen Ajax en Feyenoord tenues van Adidas, heeft AZ een contract met Under Armour en prijkt Puma op het shirt van FC Groningen.