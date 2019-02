Massaal begeerde back van Excelsior Maassluis slaat PEC Zwolle af

Milan van Ewijk heeft bedankt voor een overstap naar PEC Zwolle, zo meldt de Stentor woensdagmiddag. De achttienjarige rechtsback van Excelsior Maassluis wordt begeerd door meerdere profclubs en zet naar verwachting 'spoedig' zijn handtekening onder een profcontract. Het is echter nog de vraag naar welke club hij gaat.

De talentvolle back had volgens de regionale krant 'geen trek' in de plannen die hij van PEC kreeg voorgeschoteld. De Eredivisionist bood Van Ewijk een stageperiode aan; via de beloftenploeg zou hij moeten worden klaargestoomd voor een plek in het eerste elftal. Rivaal Go Ahead Eagles is nog wel altijd in de race om de krabbel van Van Ewijk.

Technisch manager Paul Bosvelt van de Deventer club was zaterdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Excelsior Maassluis en HHC (0-2) in de Tweede Divisie, om de amateurverdediger in actie te zien. Van Ewijk heeft ook aanbiedingen van Sparta Rotterdam, Excelsior en ADO Den Haag op zak. Omdat hij geen contract heeft in Maassluis, kan hij transfervrij overstappen.

Excelsior Maassluis heeft zich zodoende al neergelegd bij een vertrek van de revelatie, die officieel nog mag uitkomen voor het hoogste jeugdteam maar dit seizoen een vaste waarde is in het eerste elftal. "Wij gaan er allemaal vanuit dat Milan volgend seizoen niet meer bij ons speelt", erkende trainer Dogan Corneille eerder deze maand in het Algemeen Dagblad. "Hij heeft het in zich om op korte termijn in de Eredivisie te spelen. Milan krijgt de keuze uit verschillende profclubs en ik raad hem aan niet blind voor de eerste de beste optie te kiezen."

"Ik denk ook dat hij beter uit de voeten zou kunnen in de Eredivisie dan in de Eerste Divisie", voegde Corneille daaraan toe. Verdediger Daan Smith van Excelsior Maassluis is het eens met zijn coach. "Milan is onhoudbaar voor Excelsior Maassluis en dat weet de club ook, want de beleidsbepalers zijn niet eens het gesprek met hem aangegaan over zijn toekomst. Die ligt honderd procent zeker in het profvoetbal en daar zijn we als Excelsior Maassluis alleen maar trots op."