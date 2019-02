Dinsdag, 19 Februari 2019

Tegenvallende Justin Kluivert kan naar LaLiga

Bestuurders van Chelsea zijn dinsdag om de tafel gegaan om het functioneren van Maurizio Sarri te beoordelen. Een ontslag lijkt een serieuze optie na de nederlaag tegen Manchester United in de FA Cup van maandag. (Sky Sports)

Aymeric Laporte ligt tot medio 2023 vast bij Manchester City, maar toch zijn beide partijen al in gesprek over een nieuwe verbintenis. De club is uiterst tevreden over de ontwikkeling die Laporte dit seizoen doormaakt. (The Times)

Justin Kluivert heeft AS Roma nog niet overtuigd van zijn kwaliteiten. Een verhuurperiode is volgend seizoen daarom een serieuze optie en Real Betis ziet de komst van de aanvaller wel zitten. (el GOL digital)

David de Gea en Manchester United zijn dicht bij een akkoord over een nieuw contract ter waarde van 350. 000 pond per week. Zijn zaakwaarnemer probeert de deal echter te vertragen om zo nog meer uit het vat te halen. (The Sun)

Daniel Sturridge beschikt over een aflopend contract bij Liverpool en heeft er een nieuwe optie bij voor komend seizoen. In navolging van Tottenham Hotspur ziet ook Real Betis wel brood in zijn komst. (Diverse Spaanse media)