Mourinho staat open voor Ligue 1: ‘Dat kan ik me zeker voorstellen, ja’

José Mourinho staat open voor een nieuw avontuur en sluit een club uit de Ligue 1 niet uit. De Portugese trainer zit na zijn ontslag bij Manchester United zonder club en geeft in gesprek met BeIN Sports aan dat hij een club uit de Franse competitie op voorhand niet zal weigeren.

Mourinho was hoofdtrainer bij clubs uit Portugal, Spanje, Italië en Engeland. Werken in Frankrijk is een optie voor the Special One. "Ik kan me dat zeker voorstellen, ja. Ik heb in vier verschillende landen gewerkt en ik heb daar erg van genoten. Ik hou ervan om andere culturen te leren kennen en ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Het zou een fantastische ervaring zijn om weer in een ander land te gaan werken."

“Op dit moment doe ik het rustig aan”, aldus Mourinho. “Ik geniet momenteel van het leven met mijn familie en vrienden. Twee tot drie maanden zonder club is prima, maar daarna wordt het wat moeilijker. Ik hoop dat ik de kans krijg om sterker terug te keren” , aldus de trainer, die zondagmiddag aandachtig toeschouwer was bij de wedstrijd tussen OSC Lille en Montpellier (0-0). Samen zijn goede vriend Luis Campos, technisch directeur van Lille, bekeek hij het duel.

Mourinho werd halverwege december ontslagen bij Manchester United wegens aanhoudende tegenvallende resultaten. Omdat hij nog een tot medio 2020 doorlopend contract had, moesten the Red Devils diep in de buidel tasten om zijn contract af te kopen. Deze week bleek tijdens het presenteren van de jaarcijfers dat het ontslag van Mourinho de club 22,3 miljoen euro heeft gekost. Na zijn ontslag werd Mourinho in verband gebracht met verschillende clubs, maar twee maanden na zijn vertrek uit Manchester zit hij nog altijd zonder club.