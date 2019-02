Ajax vs. Benjamin van Leer: normaliter een garantie voor doelpuntenspektakel

Ajax verloor drie van de laatste vier officiële wedstrijden; de slechtste reeks van de club uit Amsterdam sinds augustus 2017. Toentertijd wonnen Rosenborg BK (tweemaal) en Heracles Almelo van de Amsterdammers, die tussendoor wel van FC Groningen wonnen. NAC Breda wacht nog op de eerste zege van 2019, na slechts een punt uit de laatste vier duels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff Arena, zondag vanaf 12.15 uur.

O Ajax en NAC Breda staan voor de honderdste keer tegenover elkaar in Eredivisie-verband; de Amsterdammers bleven ongeslagen in de laatste achttien ontmoetingen (veertien zeges en vier remises) en hield hierin dertien keer de nul.

O De laatste vier doelpunten die NAC maakte op bezoek bij Ajax in de Eredivisie vielen allemaal ofwel in de eerste tien minuten van het duel ofwel in de laatste vijf minuten van het duel, en waren allemaal schoten van buiten het strafschopgebied.

O Ajax haalde vier punten uit de eerste vier Eredivisie-duels van 2019, de zwakste start van de club in een kalenderjaar sinds 2015 (ook vier punten). De laatste keer dat de Amsterdammers na de eerste vijf duels nog steeds op vier punten stonden was in 2009.

O Ajax begint op de wedstrijddag aan de 1015e opeenvolgende dag waarin het geen koploper in de Eredivisie is, een gedeeld clubrecord (ook 1015 dagen tussen november 1990 en augustus 1993).

O Ajax scoorde dit Eredivisie-seizoen van alle teams het vaakst van buiten het strafschopgebied (twaalf keer), terwijl NAC Breda juist de meeste goals tegen kreeg van buiten de zestien (tien).

O NAC wacht in de Eredivisie al dertien uitduels op een zege en kan voor het eerst sinds 1983 veertien uitwedstrijden op rij zonder overwinning blijven in de Eredivisie (toen achttien keer).

O Voor zowel Donny van de Beek (vier goals in drie duels) als Klaas-Jan Huntelaar (elf goals in twaaf duels) is NAC de ploeg tegen wie zij het vaakst scoorden in Eredivisie-verband.

O Dusan Tadic creëerde sinds de winterstop in geen enkel Eredivisie-duel meer dan één kans (drie in totaal), voor de winterstop was er slechts één wedstrijd waarin Tadic minder dan twee kansen creëerde voor een teamgenoot.

O Sinds de blessure van clubtopscorer Mitchell te Vrede loste NAC acht schoten op doel, waarmee één doelpunt werd gemaakt; in beide gevallen het laagste van alle Eredivisie-ploegen in de laatste drie speelronden (Heracles Almelo ook één treffer).

O Sinds het debuut van Alex Gersbach op 1 februari leed alleen Hakim Ziyech (65) vaker balverlies in de Eredivisie dan de Australiër (64), die na Mikhail Rosheuvel (vijf) wel de meeste kansen creëerde van alle NAC-spelers in de laatste twee speelronden (vier).

O Benjamin van Leer incasseerde in de Eredivisie tegen geen ploeg zoveel doelpunten als tegen Ajax (15), terwijl de door Ajax aan NAC uitgeleende keeper alleen tegen PSV (52 procent) een lager reddingspercentage noteerde dan tegen de Amsterdammers (56 procent, minstens twee duels).