Josep Guardiola legt uit: ‘Ik ben de reden, ik ben niet vriendelijk voor hem’

Josep Guardiola heeft zijn excuses aangeboden voor de geringe speeltijd van Riyad Mahrez voor Manchester City in het nieuwe kalenderjaar. De recordaankoop van de Engelse topclub, die afgelopen zomer ongeveer 68 miljoen euro aan Leicester City overmaakte, verscheen sinds de 1-3 zege op Southampton op 30 december 2018 niet meer aan het startsignaal van een Premier League-duel. Daar is één reden voor, zo benadrukte Guardiola.

“Ik ben de reden”, verklaarde Guardiola in aanloop naar het FA Cup-duel met Newport County van zaterdagavond. “Ik ben de reden dat hij niet heeft gespeeld. Hij heeft absoluut niets fout gedaan. Ik ben teleurgesteld over de situatie. Hij traint voortreffelijk. Hij is een ongelooflijk getalenteerde voetballer, maar we hebben op dit moment vijf aanvallers. In de laatste wedstrijden heeft Leroy Sané niet gespeeld.”

“We hebben ongelooflijke voetballers, bijvoorbeeld Bernardo en Raz (Raheem Sterling, red.), die in top, topvorm zijn en dat is de enige reden. Er komt geen andere reden bij kijken. Ik ben niet boos of wat dan ook”, benadrukte de Spanjaard. “We zijn heel blij met hem, maar helaas ben ik niet vriendelijk voor hem. Ik kan hem namelijk niet de minuten geven die hij verdient. Dat vind ik jammer, dat betreur ik en ik bied daarvoor mijn excuses aan. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.”

Mahrez miste geen minuut van de eerdere FA Cup-duels met Rotherham United (7-0) en Burnley (5-0) en de wedstrijden in de League Cup tegen Burton Albion (9-0 en 0-1). In de daaropvolgende competitieduels met Arsenal (3-1) en Chelsea (6-0) mocht hij maar respectievelijk 3 en 23 minuten meedoen. Speeltijd tegen Newport County in de vijfde ronde van de FA Cup lijkt vrijwel zeker en mogelijk lonkt meer speeltijd rondom de duels in de Champions League, als Guardiola mogelijk spelers zal laten rusten.

“Als Mahrez dezelfde minuten zou hebben gemaakt als de anderen, zou hij in net zo’n grootse vorm verkeren als de voetballers die nu spelen. Dat is oneerlijk van mijn kant”, besloot Guardiola zijn relaas over de Algerijns international. “Het is niet makkelijk voor iemand die niet regelmatig speelt om erin te komen en een zeer hoog niveau te halen. Laat hem vijf of zes duels op rij spelen en hij haalt het niveau van Sterling, Bernardo of wie dan ook. Toen hij vier of vijf opeenvolgende wedstrijden speelde, was hij buitengewoon. Ik heb geen twijfels over zijn kwaliteiten. Hij blijft werken, klaagt niet veel en strijdt om meer minuten. Zijn tijd komt eraan en ik weet wel zeker dat hij goed zal spelen.”