Valverde hakt knoop door; abrupt vertrek van Koeman van de baan

Ernesto Valverde blijft de trainer van Barcelona. De koploper van LaLiga maakt vrijdagochtend melding van een akkoord met de trainer over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2020, met een optie voor een extra seizoen. Valverde beschikte over een aflopend contract in Camp Nou, al liet de club vorige maand nog weten dat hij zou aanblijven.

Net als in zijn nieuwe contract had de oefenmeester ook in zijn vorige overeenkomst een optie voor een extra seizoen. Die is nu gelicht. Valverde staat sinds de zomer van 2017 aan het roer bij Barcelona, nadat hij eerder werkzaam was bij Athletic Club, Valencia, Villarreal, Olympiacos en Espanyol. Hij won vorig seizoen het landskampioenschap en de beker met Barcelona en voegde daar in augustus de Supercopa aan toe.

"Er is geen twijfel dat Valverde volgend jaar de coach van Barcelona zal zijn", liet preses Josep Maria Bartmeu vorige maand weten. "Hij is een trainer in wie wij veel vertrouwen hebben. Hij doet het geweldig. Hij is een intelligent persoon, kent het spelsysteem van Barcelona heel goed en handelt voor en tijdens de wedstrijden op een manier die onze goedkeuring heeft."

Hoewel Barça dus stellig was over een langer verblijf van Valverde, beweerde journalist Adrián Sánchez in het programma Más Que Pelotas onlangs nog dat de trainer twijfelde over zijn toekomst. Daardoor zou Barcelona zich achter de schermen hebben georiënteerd op een opvolger; de naam van Oranje-bondscoach Ronald Koeman werd expliciet genoemd. De KNVB hoeft nu in ieder geval niet te vrezen voor een abrupt vertrek van Koeman.