Abdellaoui: ‘Toen kwam meteen bij me op: dit is voor mijn zwager’

Yassine Abdellaoui werd vorige week woensdag neergeschoten in de Amsterdamse wijk IJburg. De Telegraaf meldde daags na het incident dat de politie niet denkt dat er sprake was van een vergissing. Bij EenVandaag reageert Abdellaoui voor het eerst na de schietpartij en hij denkt dat de kogels eigenlijk voor zijn zwager bedoeld waren.

Abdellaoui had de auto van zijn zus geleend en bracht die woensdagavond terug bij haar huis in IJburg. “Daar hebben ze geprobeerd me neer te schieten, om me af te maken. Toen kwam meteen bij me op: dit is voor mijn zwager. Er zijn mensen die hem op willen ruimen”, laat de oud-prof van onder meer Willem II, NAC Breda, NEC en De Graafschap weten. “Ik ben daar nooit rond die tijd. Ik heb nooit eerder hun auto geleend. Ze moeten hebben gedacht dat ik hem was.”

Wie is Yassine Abdellaoui, de in Amsterdam neergeschoten oud-voetballer?

Voetbalzone schreef vorige week een profiel van de neergeschoten Yassine Abdellaoui. Lees artikel

“Hij zal op allerlei manieren zijn geld verdienen. Maar ik heb nooit het idee gehad dat als je daar aan de deur staat, dat er dan op je kan worden geschoten”, zegt Abdellaoui over zijn zwager. De politie vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken over een eventuele persoonsverwisseling. Abdellaoui werd door twee kogels geraakt: een schampte hem en een ander kwam in zijn linkerbeen terecht. Hij werd twee keer geopereerd en ligt nog altijd in het ziekenhuis.

“Het bot is daar losgekomen van mijn scheenbeen. Met een handdoek uit mijn sporttas heb ik geprobeerd het bloed op mijn been te deppen. Maar één van mijn bloedvaten is onherstelbaar beschadigd. Ik ben gewoon heel blij dat ik nog leef”, besluit Abdellaoui.