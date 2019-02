Arsenal hoopt Özil deze maand nog te slijten

Real Madrid hoopt dat de problemen bij Chelsea nog even blijven aanhouden. De Koninklijke denkt namelijk dat het dan makkelijker wordt om Eden Hazard binnen te hengelen. (Daily Mirror)

Onder Unai Emery komt de Duitse middenvelder niet in de plannen voor en een vertrek naar China is deze maand nog een optie.

(AS)

Richarlison staat mogelijk voor een vertrek bij Everton. Vertegenwoordigers van de club en de speler zelf hebben met Atlético Madrid gesproken over een potentiële transfer. (AS)

Scouts van Arsenal waren zondag aanwezig bij de wedstrijd tussen AC Milan en Cagliari. Zij waren daar om Suso en Nicolò Barella in levenden lijve aan het werk te zien. (Diverse Italiaanse media)