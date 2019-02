‘Jullie zijn wereldberoemd om het hypen van jullie eigen talenten’

Jadon Sancho heeft zich het afgelopen anderhalf jaar stormachtig ontwikkeld bij Borussia Dortmund en de jonge Engelsman is momenteel weer even terug in zijn geboorteland voor de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Thomas Delaney hoopt echter dat zijn ploeggenoot zich het hoofd niet te veel op hol laat brengen en hij doet er alles aan om te zorgen dat Sancho met zijn beide benen op de grond blijft staan.

“Jadon is een groot, groot talent en met dat talent komen ook kansen. Die krijgt hij zeker. Maar hij is nog altijd pas achttien jaar oud en hoewel hij het geweldig doet, denk ik nog niet dat hij er al is. Hij is echter een ruwe diamant en hij komt er wel”, vertelde de Deen aan verslaggevers. “Ik voel me er een beetje verantwoordelijk voor hem rustig te houden, omdat ik weet dat jullie Engelsen wereldberoemd zijn om het hypen van jullie eigen spelers.”

“We proberen hem dus met beide benen op de grond te houden omdat hij ongetwijfeld een grote, grote toekomst voor zich heeft. Hij gaat geweldige dingen doen, maar daar is ook hard werk voor nodig. Hij is nog erg jong, moet alles serieus blijven nemen en vertrouwen houden in het proces”, ging Delaney verder. Dortmund treft woensdag op Wembley een Tottenham zonder sterspelers Harry Kane en Dele Alli, maar de middenvelder gaat ervan uit dat het alsnog een zware wedstrijd gaat worden.

Sancho heeft verder weinig inzichten verschaft over de spelers die hij al kent van de Engelse nationale ploeg: “Nee, hij heeft ons niet veel verteld. Ik persoonlijk, en ik denk dat dat ook voor mijn ploeggenoten geldt, hoef me niet speciaal voor te bereiden op een dergelijke wedstrijd. We hebben de spelers gezien, we kennen die jongens allemaal, dus wat dat betreft is er niets om je op voor te bereiden. Het zijn allemaal bekende spelers van een hoog niveau.”

Sancho kwam dinsdag overigens niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten in het nieuws. De dribbelaar bleek zijn paspoort vergeten te zijn, waardoor de vlucht van Dortmund naar Londen flinke vertraging opliep. Trainer Lucien Favre denkt erover na een sanctie uit te delen aan het talent: “We zullen zien. We gaan het intern bespreken”, reageerde hij.