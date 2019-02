Update: Rotariu verlaat AZ en tekent in Kazachstan bij Astana

Dorin Rotariu heeft zijn laatste wedstrijd voor AZ mogelijkerwijs al gespeeld. De buitenspeler uit Roemenië wordt dit seizoen gehuurd van Club Brugge, maar komt onder John van den Brom amper aan spelen toe. Zijn totaal staat dit seizoen op 287 minuten en Rotariu hoopt een oplossing te vinden, vertelt zijn zaakwaarnemer Dragos Boboc aan ProSport Live.

Rotariu speelde dit seizoen acht competitieduels, waarvan geen enkele als basisspeler. Een doelpunt in Alkmaarse dienst maakte hij nog niet. De 23-jarige aanvaller, goed voor negen interlands, heeft zijn gebrek aan speeltijd moeten bekopen met zijn plek in de nationale ploeg. "Dorin wil graag spelen. Hij is ongelukkig, omdat hij zijn plek bij het nationale elftal is kwijtgeraakt", vertelt Boboc.

"We hopen in de winter een oplossing te vinden. Hij wil vertrekken bij AZ, maar we moeten afwachten wat AZ wil. Hij wordt in principe tot de zomer gehuurd. We zullen een gesprek aangaan met de clubleiding: of hij gaat spelen, of we moeten een andere club vinden", maakt de belangenbehartiger duidelijk. Volgens Belgische media is Steaua Boekarest geïnteresseerd, maar dat zou 'lastig' zijn vanwege zijn verleden bij Dinamo Boekarest, denkt Boboc.

"Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Een Belgische club heeft interesse, evenals een andere Nederlandse club die al interesse had voordat hij naar Club Brugge ging", aldus Boboc. Mogelijk doelt hij op sc Heerenveen, want afgelopen zomer meldde La Dernière Heure dat de Friezen zich ook op huurbasis hoopten te versterken met Rotariu. Zijn contract bij Club Brugge loopt door tot de zomer van 2020.

Update 22 februari 16.55 uur - Rotariu verlaat AZ en tekent in Kazachstan bij Astana

Dorin Rotariu heeft AZ per direct verlaten. De Roemeense buitenspeler werd dit seizoen gehuurd van Club Brugge, maar kwam onder trainer John van den Brom nauwelijks aan de bak. De Alkmaarders melden vrijdagmiddag op de clubwebsite dat Rotariu verkocht is aan FC Astana uit Kazachstan. Hij kwam in totaal tien keer in actie voor AZ en scoorde eenmaal.