AZ voorkomt vijftien seconden voor tijd nieuwe teleurstelling in eigen huis

De ontmoeting in de Eredivisie tussen AZ en Excelsior kende zaterdagavond in extremis een winnaar. De ploegen van John van den Brom en Adrie Poldervaart hielden elkaar in het AFAS Stadion dik negentig minuten in evenwicht, maar in de 94e minuut sloeg Björn Johnsen toe: 2-1. AZ, dat pas de derde zege in acht thuisduels boekte, staat nu op een vijfde plaats in de Eredivisie, terwijl Excelsior op een dertiende stek is terug te vinden.

AZ was in de eerste 45 minuten duidelijk de betere ploeg, maar zakte in het tweede gedeelte van het eerste bedrijf ietwat in. In de openingsfase waren de teams vooral bezig om elkaar af te tasten. Excelsior, dat op de counter speelde, ontsnapte in de elfde minuut aan de 1-0. Dogucan Haspolat voorkwam op de doellijn met een knappe reactie dat een hard schot van Oussama Idrissi tegen de touwen ging. Luttele minuten later voorkwam Alessandro Damen met een uitstekende redding dat een inzet van Calvin Stengs in de kruising eindigde.

AZ zat goed in de wedstrijd en de openingstreffer hing dan ook meermaals in de lucht. Na een hakje van Stengs schoot Jonas Svensson recht op Damen af. Het was echter Excelsior dat na een half uur spelen tegen de verhouding in de ban brak. Een schitterend schot van Denis Mahmudov net buiten het zestienmetergebied vloog de kruising in: 0-1. De openingstreffer viel nadat AZ iets verslapte, daar Marco Bizot daarvoor Jeffrey Fortes van het scoren afhield. Vijf minuten voor rust kopte Guus Til de verdiende gelijkmaker achter Damen: 1-1.

In de tweede helft werd eens te meer duidelijk dat AZ behoefte heeft aan een afmaker. Het aantal kansen en hoekschoppen voor de Alkmaarders stapelde zich op, maar de 2-1 verscheen maar niet op het scorebord. Met name Til liet na om het team van Van den Brom een driepunter te bezorgen. Een voorzet van Idrissi werd in de 77e minuut weliswaar iets door Damen geraakt, maar de middenvelder liet na om het leer alsnog in het doel te werken.

Luttele minuten schoot Til de bal vanaf een meter of tien naast het doel van Damen, die daarna goed reageerde op een kopbal van Jöhnsen. Alhoewel Excelsior met de rug tegen de muur stond, sloop bij AZ de moedeloosheid in de ploeg en leek ook in de slotfase geen tweede treffer meer te worden geforceerd. Diep in de extra tijd bleef Excelsior toch met lege handen achter. Met een goede kopbal na voorbereidend werk van Idrissi tekende Jöhnsen vijftien seconden voor tijd voor de verdiende 2-1.