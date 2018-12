Bayern blijkt niet vermoeid na veldslag in Amsterdam en deelt tweede plek

Bayern München heeft zaterdag de derde competitiezege op rij geboekt. Het team van Niko Kovac bleek niet vermoeid van de midweekse slijtageslag tegen Ajax (3-3), want der Rekordmeister klopte Hannover 96 met 0-4. Bayern profiteerde van het puntenverlies van Borussia Mönchengladbach, dat met 0-0 remiseerde bij TSG Hoffenheim en de tweede plek nu moet delen met de grootmacht. Borussia Dortmund heeft zes punten meer dan beide clubs en komt zaterdagavond nog in actie tegen Werder Bremen.

Hannover 96 - Bayern München 0-4

Bayern, nog zonder de geblesseerde Arjen Robben, kende een droomstart in de HDI-Arena. Na 56 seconden spelen wierp David Alaba de bal ver in richting Thomas Müller, die achter de verdediging van Hannover was gekropen en bijna op de achterlijn stond. Na zijn poging om de bal achterwaarts terug te spelen werd het leer onvoldoende weggewerkt door Felipe en kon Joshua Kimmich de afvallende bal met succes uit de lucht nemen: 0-1. De 0-2 was nog fraaier: na een corner kwam de bal buiten het strafschopgebied terecht bij Alaba, die vanaf achttien meter vol overtuiging de bovenhoek vond met zijn dropkick.

In de tweede helft trok Bayern de wedstrijd definitief naar zich toe. Serge Gnabry kwam met wat geluk voorbij zijn bewaker in het strafschopgebied en zorgde al vallend voor de 0-3. Robert Lewandowski breidde de score na ruim een uur nog verder uit, met een kopbal van dichtbij nadat een knap schot van Müller werd gekeerd door doelman Michael Esser. Daarna deed Bayern het rustiger aan. De bezoekers domineerden nog wel, maar leken wel tevreden over de tussenstand en haalden daarom de voet van het gaspedaal. Er werd niet meer gescoord; Bayern zal in spanning afwachten hoe Dortmund het ervan afbrengt tegen Werder.

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 0-0

Hoffenheim en Mönchengladbach gingen bij een 0-0 stand aan de thee en dat was gezien de grote kansen die beide ploegen in de eerste helft kregen een klein wonder te noemen. Yann Sommer moest al vroeg ingrijpen bij een poging van Pavel Kaderabek en ook aan de overkant werden Alassane Pléa en Thorgan Hazard gevaarlijk. Doordat Kaderabek na een kwartier spelen een enorme kans om zeep hielp en doelpunten van Andrej Kramaric en Joelinton dieper in de eerste helft werden afgekeurd wegens buitenspel wist de thuisploeg in de eerste helft echter niet te scoren. Na de onderbreking was het ook de beurt aan Hazard om een doelpunt afgekeurd te zien worden wegens buitenspel en Sommer greep vervolgens twintig minuten voor tijd goed in bij een schot van Reiss Nelson. Doordat de doelman even later een poging van Joelinton op de paal zag belanden floot scheidsrechter Benjamin Cortus bij dezelfde stand af als waarmee hij de wedstrijd in gang had gezet.

VfB Stuttgart - Hertha BSC 2-1

Stuttgart kan de punten in de strijd tegen degradatie goed gebruiken, maar de thuisploeg slaagde er in de eerste helft nauwelijks in om een vuist te maken tegen Hertha. De bezoekers uit Berlijn waren de bovenliggende partij en kregen na een halfuur spelen een uitgelezen kans via Vedad Ibisevic, die echter naast schoot. Lang hoefde Hertha hier niet om te treuren, aangezien Maximilian Mittelstadt acht minuten later via de keeper wel de 0-1 binnen wist te schieten. Tien minuten na de rust liet de doelpuntenmaker met een schot op de paal na om de marge te verdubbelen en die misser bleek een dure. Stuttgart trok in het tweede bedrijf namelijk het initiatief naar zich toe en kwam via Mario Gómez weer op gelijke hoogte. Een inzet van Chadrac Akolo werd vervolgens nog gekeerd door Rune Jarstein, maar de doelman moest een paar minuten later toch capituleren. Gómez sprong namelijk het hoogst bij een voorzet en bezorgde zijn ploeg met een kopbal de zo gewenste drie punten.

FC Augsburg - Schalke 04 1-1

Augsburg verloor de voorgaande vier competitieduels, maar kwam tegen Schalke al vroeg op voorsprong. In de dertiende minuut kreeg doelman Ralf Fährmann de bal niet goed weg na een voorzet van de opgestoomde Philipp Max, waardoor Michael Gregoritsch de score kon openen voor de ploeg van onder meer Jeffrey Gouweleeuw. "We willen jullie zien vechten", scandeerden de meegereisde fans na 19 minuten en 4 seconden: een verwijzing naar het jaar van oprichting. Na rust kregen ze waarop ze hoopten, want Daniel Caligiuri maakte er 1-1 van uit een fraai en laag afstandsschot. Daar bleef het bij in Augsburg.

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 2-0

In minuut 55 sprong Kaan Ayhan het hoogst na een corner van Takashi Usami en kopte de verdediger de 1-0 tegen de touwen. Onverdiend was het doelpunt niet, want de grootste kansen tot dat moment waren voor Fortuna. Zo hadden Kenan Karaman en Rouwen Hennings nagelaten om de gastheer al eerder op voorsprong te zetten. Fortuna kreeg na het openingsdoelpunt ook nog kansen op de 2-0 en die werd uiteindelijk ook gemaakt door Ayhan, opnieuw uit een hoekschop. De club steeg van de laatste plaats naar de vijftiende plek in de Bundesliga; Hannover is de nieuwe hekkensluiter.