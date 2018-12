Sparta grijpt koppositie; topper wordt stilgelegd; crisis bij NEC

Sparta Rotterdam is de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Het team van Henk Fraser had geen kind aan Jong AZ (5-0) en zag FC Den Bosch punten verspelen tegen nummer drie Go Ahead Eagles: 0-0. FC Twente en Jong Ajax boekten minimale overwinningen, terwijl NEC maar niet uit de zorgen komt. De club uit Nijmegen verloor in de eigen Goffert met 0-1 van MVV Maastricht.

Sparta Rotterdam - Jong AZ 5-0

Sparta had niet lang nodig om de score op Het Kasteel te openen. Op het moment dat Jong AZ vanwege een blessurebehandeling met tien man op het veld stond, scoorde Mohamed Rayhi de 1-0. Na een mogelijkheid voor Gregor Breinburg was het Rayhi die na 39 minuten, na een fout van Henri Weigelt, de marge verdubbelde. Ferdy Druijff en Mees Hoedemakers hadden AZ hierna terug in het duel kunnen brengen, maar zij scoorden niet. Na de pauze liep Sparta verder weg van AZ: Bart Vriends kopte uit een hoekschop de 3-0 tegen de touwen, Rayhi benutte een strafschop voor de 4-0 en het slotakkoord was aan Halil Dervisoglu: 5-0.

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 0-0

Go Ahead en Den Bosch gingen met een brilstand rusten, maar de score had zeker geopend kunnen worden. De thuisploeg kreeg enkele goede mogelijkheden: Thomas Verheydt schoot in de handen van Wouter van der Steen, Jarosláv Navratil werd de weg naar het doel belet door de keeper en ook een volley van Richard van der Venne leverde geen succes op. Aan de andere kant deed onder anderen Sven Blummel een poging, maar het bleef 0-0. In de tweede helft waren de meeste mogelijkheden wederom voor Kowet, maar Van der Venne, Navratil en Verheijdt kregen de bal er niet in. Den Bosch moest na 56 minuten overigens met tien man door, want Danny Holla kreeg twee gele kaarten. Na 75 minuten legde Allard Lindhout de wedstrijd stil omdat er voorwerpen, waaronder bierbekertjes, op het veld werden gegooid. Twee minuten later werd het duel hervat, maar de score bleef onveranderd.

SC Cambuur - FC Twente 0-1

Cambuur en FC Twente gingen in de eerste helft gelijk op en stonden niet veel kansen voor elkaar toe. Kevin van Kippersluis was het gevaarlijkst: de aanvaller stuitte na negentien minuten op Joël Drommel en in de blessuretijd werd een kansrijke poging van hem geblokt. Marino Pusic hoopte dat zijn FC Twente na rust beter voor de dag zou komen en voetballend was het misschien niet geweldig, maar het werd na een uur wel 0-1. Aitor Cantalapiedra kreeg enige ruimte van Cambuur en verschalkte Xavier Mous met een hard schot. Matthew Steenvorden was dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal ging er niet in en ook Karim Rossi had het vizier niet op scherp staan.

TOP Oss - Helmond Sport 1-1

TOP en Helmond wisten het publiek in de eerste helft nauwelijks te vermaken. De eerste mogelijkheid werd pas na twintig minuten gecreëerd: Hüseyin Dogan schoot in de handen van Stijn van Gassel. Diezelfde Van Gassel redde later op een kopbal en Dogan mikte een vrije trap in de muur. In het tweede bedrijf was de eerste kans voor Dogan: zijn kopbal zeilde naast. Na 62 minuten was het wel raak: Koen van der Biezen tikte uit een hoekschop binnen voor de 1-0. TOP slaagde er echter niet in om de voorsprong vast te houden, want Nick de Louw kopte uit een vrije trap de gelijkmaker tegen de touwen.

Roda JC Kerkrade - FC Volendam 2-1

Roda kende een droomstart en opende na zes minuten de score: Mart Remans maakte zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van de Kerkradenaren. Lang kon men echter niet genieten van die voorsprong, want FC Volendam kreeg een strafschop en die werd benut door Cas Peters. Hierna was de beste kans voor Nick Doodeman: de inzet van de buitenspeler werd gekeerd door Radomir Novakovic. In de tweede helft scoorde Roda wederom snel, want na elf minuten benutte Gyliano van Velzen een rebound. Doodeman, Boy Deul en Kevin Visser hadden FC Volendam nog een punt kunnen bezorgen, maar het bleef 2-1.

Almere City - Jong Ajax 2-3

Ajax zocht van meet af aan de aanval en na een kopkans voor Perr Schuurs was het na elf minuten wél raak voor de beloften. Ryan Gravenberch drukte na een hoekschop af: 0-1. Jasper ter Heide had er later 1-1 van kunnen maken, maar hij mikte naast en even later werd een inzet van Torino Hunte van de lijn gehaald. Na 34 minuten maakte Václav Cerny er 0-2 van en hierna deed Stijn Meijer met een kopbal wat terug. Na rust kregen beide partijen mogelijkheden om te scoren, maar het was Ajax dat na 73 minuten toesloeg via Dennis Johnsen. Tim Receveur bracht de spanning hierna terug in de wedstrijd, maar gescoord werd er niet meer in het Yanmar Stadion.

Telstar - Jong PSV 2-4

De bezoekers uit Eindhoven hadden slechts negen minuten nodig om de score te openen: Wesley Zonneveld had geen antwoord op een schitterend schot van Matthias Verreth. Jong PSV kwam dertien minuten later al op 0-2, toen Jordan Teze slordig balverlies van Telstar afstrafte. Senne Lynen zette na een heerlijke steekpass de ruststand van 1-2 op het scorebord. Terell Ondaan zette Telstar na rust op gelijke hoogte: hij werd in het strafschopgebied onrechtmatig gestopt en verzilverde daarna zelf de strafschop. De punten gingen echter mee naar Eindhoven, al viel de beslissing pas in extremis. Marlon Frey en Ramon-Pascal Lundqvist zorgden in de slotminuten voor een doelpuntrijke zege.

NEC - MVV 0-1

In eerste dik twintig minuten hielden de teams zich vooral bezig met aftasten. NEC en MVV gaven elkaar weinig ruimte en uiteindelijk zorgde een attente Luc Mares met een trefzekere rebound in de 33e minuut voor de openingstreffer in Nijmegen: 0-1. NEC kon voor rust geen gelijkmaker forceren en kon ook in het tweede bedrijf op geen enkele manier erdoorheen komen. Anass Achahbar had enkele mogelijkheden, maar was ongelukkig in de afwerking. Het team van Jack de Gier heeft na vrijdagavond liefst vier van de laatste zes competitieduels verloren en pakte slechts vier punten. MVV hield aan de laatste vijf duels tien punten over.

FC Eindhoven - RKC Waalwijk 1-3

Het team van David Nascimento nam vijf minuten voor rust de leiding, toen Rodney Klooster werd neergelegd door Etienne Vaessen. De doelman kreeg geel en was daarna kansloos op de rake inzet van Branco van den Boomen vanaf elf meter: 1-0. In de extra tijd was het echter Darren Maatsen die voor de 1-1 zorgde. De doelpuntenmaker nam na dik een uur spelen ook de 1-2 voor zijn rekening, na goed voorbereidend werk van Dylan Seys. Emil Hansson gooide het duel definitief in het slot voor het team van Fred Grim, na een mooie hakbal van Maatsen. Het was voor de Waalwijkers alweer de vierde zege in de laatste vijf competitieduels.

Jong FC Utrecht - FC Dordrecht 4-1

In het eerste half uur ging het spel op en neer, maar tot grote kansen leidde dat niet. Het was uiteindelijk de thuisploeg die in de 28e minuut de ban brak: een voorzet van Mohamed Mallahi werd binnen getikt door Nick Venema. Ook de openingstreffer leidde niet tot meer vermaak in het restant van de eerste helft. In de tweede helft trokken de Utrechtse beloften het duel naar zich toe. Drie minuten na de onderbreking was Venema niet te stoppen en maakte hij alweer zijn dertigste doelpunt ooit in de Eerste Divisie: 2-0. Jonas Arweiler schoot twintig minuten voor tijd beheerst de 3-0 binnen. Een rake kopbal van Siebe Schets was de eretreffer voor de Dordtenaren, daar Junior van der Velden een penalty benutte.