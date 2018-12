Eden Hazard kan zondagmiddag persoonlijk record in Premier League breken

Er zit een aparte lijn in de resultaten van Brighton & Hove Albion in de Premier League sinds 22 september: twee opeenvolgende nederlagen werden al tweemaal afgewisseld met een serie van drie ongeslagen duels. De Zuid-Engelsen verloren vorige week met 1-0 bij Burnley. Chelsea was vorige week de eerste ploeg die Manchester City (2-0) een nederlaag in de Premier League kon toebrengen, maar verzamelde in de vier voorgaande competitieduels slechts vier punten. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het American Express Community Stadium, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

O Brighton & Hove Albion verloor elk van de laatste acht officiële wedstrijden tegen Chelsea. In deze reeks kwam men zelf slechts één keer tot scoren en kreeg men liefst achttien tegendoelpunten om de oren.

O Chelsea won elk van de zes competitieduels met Brighton & Hove Albion. Dat is de beste honderd procent-score van de Londenaren tegen een specifieke opponent in competitieverband.

O Brighton & Hove Albion zoekt naar de allereerste officiële zege op Chelsea sinds januari 1933, toen men in de derde ronde van de FA Cup met 2-1 te sterk was.

O Chelsea won de eerste twee Premier League-wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion zonder een tegendoelpunt te incasseren: 2-0 en 0-4. De enige tegenstander waarvan men de eerste drie Premier League-wedstrijden won én tegelijkertijd het doel schoonhield, was Portsmouth (uiteindelijk zes zeges zonder tegendoelpunt).

O Brighton & Hove Albion verloor slechts één van de laatste tien thuiswedstrijden in de Premier League: vijf zeges en vier remises. Tachtig procent van de thuisnederlagen in de Premier League waren echter tegen een club uit de zogeheten big six: vier nederlagen in vijf thuisduels.

O Chelsea verloor elk van de laatste twee uitwedstrijden in de Premier League, bij Tottenham Hotspur (3-1) en Wolverhampton Wanderers (2-1): in maart verloren de Londenaren voor het laatst drie uitduels in competitieverband. Chelsea verloor voorafgaand aan deze twee nederlagen slechts één van de negen uitduels in de Premier League: zeven zeges en een remise.

O Terwijl alleen Wolverhampton Wanderers (achttien) dit Premier League-seizoen minder spelers heeft ingezet dan Chelsea (twintig), heeft niemand meer doelpuntenmakers dan de Londenaren: twaalf. Dat betekent dat zestig procent van de Chelsea-spelers trefzeker is geweest: het hoogste percentage van alle Premier League-clubs op dit moment.

O Eden Hazard was in elk van zijn laatste drie Premier League-duels goed voor minimaal een assist: vier assists in totaal. De aanvaller van Chelsea bereidde nog nooit in vier Premier League-duels op rij een ander doelpunt voor, terwijl Cesc Fàbregas in september 2014 de laatste speler van the Blues was die daar wel in slaagde.

O Brighton & Hove Albion-manager Chris Hughton kwam in zijn eerste wedstrijd tegen Chelsea als manager ook als winnaar uit de strijd: een 4-3 zege in de League Cup, als manager van Newcastle United. Sindsdien boekte Hughton geen enkele officiële zege op de Londenaren meer: twee remises en zes nederlagen in acht ontmoetingen.

O De doelpunten van Glenn Murray dit seizoen in de Premier League leverden Brighton & Hove Albion negen punten op. Geen enkele speler bezorgde zijn team meer punten in de Premier League dan de aanvaller (evenveel als Pierre-Emerick Aubameyang voor Arsenal en Richarlison voor Everton).