Guardiola gelooft zijn ogen niet: ‘Hij was ongelooflijk, een diamant’

Manchester City sloot woensdagavond de groepsfase van de Champions League in stijl af door TSG Hoffenheim in eigen huis met 2-1 te verslaan. Leroy Sané was met twee doelpunten de grote man aan de kant van the Citizens, maar Josep Guardiola is ook lyrisch over Phil Foden, die negentig minuten speelde tegen de Duitse club.

“Phil was ongelooflijk. De manier waar hij speelde... Ik zou nooit twijfelen over de kwaliteiten van deze gast. Het is niet alleen de kwaliteiten aan de bal. Hij lijkt dun en oogt niet zo sterk, maar hij is het zeker wel”, zegt de Spaanse manager na afloop in gesprek met verschillende Engelse media over de achttienjarige middenvelder.

“Hij is een uitstekende jonge speler, een groot talent. Ik denk dat Engeland een diamant in huis heeft. Hij is speciaal. Hij heeft al veel minuten achter de rug. Hij speelde als een echte prof, hij was zo goed”, aldus Guardiola, die tevreden was over de uitslag en het feit dat de Engelse topclub als eerste is geëindigd in de poule.

“We zijn op de juiste manier geëindigd. We zitten nu bij de beste zestien clubs in Europa. Het is een groot compliment naar de groep, want het was zwaar. Het is lastig, de tegenstanders in de Champions League zijn zo sterk. Als je slaapt, zit je zo in de Europa League. Alle Engelse clubs zijn door, dat is goed voor de uitstraling van de Premier League.”