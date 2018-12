Nederlaag verbaast Mourinho niet: ‘Ik heb er niets van opgestoken’

Manchester United ging woensdag met 2-1 onderuit tegen Valencia. Het team van José Mourinho had Groep H van de Champions League gewonnen als men met een driepunter uit Mestalla was vertrokken. Mourinho was na afloop weinig wijzer geworden, zo vertelde de manager in de Engelse pers.

“Ik heb niets van deze wedstrijd opgestoken, want er is niets gebeurd dat mij heeft verrast. Voor de wedstrijd zei ik dat als Juventus en wij zouden winnen, wij ons werk gedaan hadden. Als Juventus niet zou winnen en wij evenmin, dan konden we alleen onszelf de schuld geven”, aldus de Portugees.

Valencia kwam na ruim een kwartier voetballen op voorsprong via Carlos Soler en na rust werd het door een eigen doelpunt van Phil Jones 2-0. In de slotfase deed Marcus Rashford wat terug, maar verder dan die 2-1 kwamen the Mancunians niet meer. “We hebben twee keer gescoord en in plaats van dat we winnen, verliezen we!”, aldus Mourinho.

“Maar alle gekheid op een stokje: we waren in de eerste helft te passief. We controleerden de boel, maar deden dat zonder intensiteit en ambitie. We begonnen de tweede helft met een eigen doelpunt en daardoor kon Valencia de wedstrijd beter controleren. We kregen kansen op de 2-2, maar we hebben het in de eerste helft weggegeven.”