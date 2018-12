‘PSV gaat dit weekend de koppositie verspelen’

Deze week in Koningskoppel: Marc Overmars passeert Maxwell, Frenkie de Jong naar FC Emmen, is de vrouw van Sam Larsson zwanger en verliest PSV de koppositie? Dave denkt van wel en wijst op de fantastische prestaties van Heracles in Almelo: 'Heracles won zes van de zeven thuiswedstrijden'. Jeffrey denkt er iets anders over en vraagt zich of Dave misschien koorts heeft. Verder natuurlijk alles over Ajax en Feyenoord en een rondje langs de Europese velden, met als klapper het 'Feyenoord - Ajax van Engeland': Liverpool - Manchester United!