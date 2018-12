PSV is al achttien wedstrijden in Eredivisie ongeslagen op kunstgras

PSV werkte dinsdag de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League en het vizier kan nu weer op de competitie worden gericht. De Eindhovenaren lieten dit seizoen in de Eredivisie pas drie punten liggen en treffen in Heracles Almelo de nummer vijf van de ranglijst. De club van trainer Frank Wormuth verloor vier van de laatste vijf duels. Opta blikt vooruit op het duel in het Polman Stadion, zaterdag vanaf 19.45 uur.

O Heracles won in de clubhistorie eenmaal van PSV in eigen huis in de Eredivisie (2-1 op 19 september 2015) en hield in de achttien voorgaande ontmoetingen nog nooit de nul (38 tegendoelpunten in totaal).

O In elk van de laatste drie onderlinge ontmoetingen scoorde PSV in de 87e minuut of later. In twee van die wedstrijden betekende dat de winnende treffer.

O Alleen PSV (33) en Ajax (24) scoorden dit Eredivisieseizoen vaker in eigen huis dan Heracles (21), dat zes van de zeven thuisduels in 2018/19 wist te winnen.

O Tussen Heracles en PSV zitten slechts drie plaatsen op de ranglijst, maar het verschil in punten (19) is het grootste tussen de nummer één en vijf na vijftien speelronden sinds 1995/96 (toen ook 19).

O Heracles kreeg dit Eredivisieseizoen meer goals tegen uit spelhervattingen dan elk ander team (13) en ontmoet met PSV de ploeg met de meeste treffers uit dergelijke situaties (14).

O Alexander Merkel is dit Eredivisie-seizoen de speler met de meeste onderscheppingen op de helft van de tegenstander (13).

O PSV is ongeslagen in de laatste achttien Eredivisieduels op kunstgras. De laatste nederlaag op een kunstmatige ondergrond was op 19 september 2015 op bezoek bij Heracles.

O PSV is pas het derde team ooit met 29 Eredivisiegoals in het laatste kwartier in één kalenderjaar, na Ajax in 1982 (ook 29) en PSV in 2012 (33).

O Van alle spelers met minstens 180 minuten dit Eredivisie-seizoen heeft Érick Gutiérrez de meeste assists (1,4) en gecreëerde kansen (4,2) per 90 minuten, terwijl alleen Donyell Malen (1,11) van deze spelers vaker per 90 minuten scoort dan hij (1,06).

O Angeliño kan zijn vijftigste Eredivisiewedstrijd spelen. De linksback miste sinds zijn debuut op het hoogste niveau in Nederland slechts tien Eredivisie-minuten voor zijn clubs.