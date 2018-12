‘Als Ousmane Dembélé 27 jaar was geweest, hadden we hem niet gehaald’

Ousmane Dembélé was de afgelopen dagen volop in het nieuws. Nog geen twaalf uur na zijn goede optreden in de stadsderby tegen Espanyol (0-4) kwam de aanvaller bijna twee uur te laat voor de uitlooptraining van de Catalanen en dat was niet de eerste keer. De verwachting was dat Ernesto Valverde de Fransman niet zou opnemen in de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel met Tottenham Hotspur (1-1), maar het tegendeel bleek dinsdagavond waar.

Dembélé verscheen in het Camp Nou zelfs aan het startsignaal en bekroonde een solo vanaf de middenlijn met een uitstekend doelpunt. “Hij kreeg veel vrijheid en maakte een doelpunt met veel klasse”, blikte Valverde terug op het heerlijke openingsdoelpunt in het Camp Nou. “Een golazo. We zijn een team en we moeten allemaal dezelfde regels navolgen. Interne zaken worden intern afgerond. We willen het allerbeste voor iedereen. Of de zaak nu gesloten is? Ik weet het niet, morgen (woensdag, red.) hebben we een training”, zei de oefenmeester met een glimlach.

Carles Aleñá maakte zijn debuut in de Champions League. De zelf opgeleide middenvelder verdedigde de op een na duurste aankoop ooit van de Catalanen. “Het is een spectaculaire speler die we moeten helpen en aandacht moeten geven. Hij heeft een grote toekomst voor zich en timmert nu al aan de weg. Iedereen heeft gezien hoe hij heeft gescoord. We moeten bepaalde dingen scheiden. Het moet niet de bedoeling zijn dat hij in de media wordt vermoord.”

Het was voormalig technisch secretaris Robert Fernández die Dembélé in de zomer van 2017 naar Barcelona haalde. “De media heeft het er maar druk mee”, vertelde hij in gesprek met diverse Spaanse media. “Tot op zekere hoogte is verslapen niet erg. Het is meerdere spelers overkomen. Ik vraag me meer af hoe het kan dat zoiets zo snel en zo makkelijk bij de media terechtkomt? Ik zeg niet dat het vanuit de club afkomstig is, maar ik vind wel dat een speler beschermd moet worden. Het klopt dat hij zich op bepaalde momenten heeft vergist, maar hij moet verdedigd worden en er moet ervoor gezorgd worden dat de situatie wordt omgedraaid.”

“Dembélé is eigendom van de club. Hij moet verdedigd worden op een manier zoals ook dat bij andere spelers is gebeurd. Bij Barcelona en bij andere clubs.” Het is geen geheim dat Dembélé in zijn tijd bij Borussia Dortmund al moeite had met het naleven van bepaalde regels. “Er zijn altijd voetballers geweest die zich verslapen”, benadrukte Fernández. “We hebben het over een jonge voetballer, over een voetballer die fouten begaat. Er moet meer op hem worden gelet. Bij Barcelona wisten we dat hij zich versliep, maar we haalden hem vanwege zijn geweldige kwaliteiten. Verslapen is iets wat gecorrigeerd kan worden. Als hij 27 jaar was geweest, hadden we hem niet gehaald. Maar hij is 21 jaar en ik denk dat Barcelona in staat is om de situatie om te keren.”