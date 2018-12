Van Breukelen: ‘Ik wist dat ik de nationale kop van Jut kon worden’

Hans van Breukelen stapte medio 2016 in als technisch directeur bij de KNVB, maar het dienstverband van de voormalige doelman bij de voetbalbond verliep niet zoals gehoopt. Een jaar later stapte Van Breukelen weer op en de inmiddels 62-jarige Utrechter heeft het in de periode na zijn vertrek niet altijd even makkelijk gehad. Met zijn boek Maak je Comeback probeert hij nu andere mensen te inspireren om na een tegenslag de draad weer op te pakken.

Dertig jaar voordat Van Breukelen bij de KNVB vertrok, belandde hij in een vergelijkbare situatie. In 1987 werd de toen dertigjarige doelman door Rinus Michels gepasseerd bij het Nederlands elftal ten faveure van Joop Hiele. Voor De Breuk brak een ellendige periode aan. “Ik voelde me waardeloos en zag geen uitweg meer, totdat mijn vrouw mij vroeg: ‘Wil je vluchten of vechten?’ Na een lange innerlijke strijd koos ik voor het laatste en knokte ik me terug”, aldus de 73-voudig Oranje-international in gesprek met Omnisport.

Hans van Breukelen over zijn periode als technisch directeur van de KNVB

In het jaar daarna beleefde Van Breukelen de meest succesvolle periode uit zijn voetbalcarrière. Zo werd hij de hoofdrolspeler in de Europacup I-finale van PSV tegen Benfica door de beslissende penalty van António Veloso te stoppen. “Dat was heel bijzonder. Normaal gesproken wordt een aanvaller of middenvelder matchwinnaar, maar nu was ik dat eens een keer.” Precies een maand later kroonde de sluitpost zich zelfs tot nationale held door een strafschop te keren in de met 2-0 gewonnen EK-finale tegen Rusland.

Van Breukelen ziet overeenkomsten tussen zijn val in 1987 en die in 2017. “Na die periode bij de KNVB wilde ik weer vluchten en risico's vermijden. Ik voelde me faalangstig en mijn zelfbeeld was laag”, zegt de voormalig voetbalbestuurder. “Totdat ik dacht: ‘Maar zo ga ik niet verder.’ Het leven is nog veel te mooi om geleefd te worden. Die ervaringen hebben uiteindelijk geleid tot dit boek.”