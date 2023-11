73-voudig Oranje-international duikt verrassend op in The Masked Singer

Vrijdag, 24 november 2023 om 23:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:50

Hans van Breukelen trad vrijdagavond op in het populaire tv-programma The Masked Singer van RTL4. De voormalig doelman (67) bracht verkleed als discobal het nummer 'Dancing on the ceiling' van Lionel Richie ten gehore. De jury had geen idee dat het Van Breukelen was die op het podium stond.

Gerard Joling, Loretta Schrijver, Monica Geuze en Buddy Verder wisten als juryleden dus niet te raden dat Van Breukelen in het pak zat en een nummer van Richie coverde. Wel waren ze onder de indruk van het optreden van de voormalig keeper van PSV en Oranje, die 73 interlands achter zijn naam heeft en in 1988 het EK won.

Vedder dacht als enige aan een voetballer en in dat kader kwamen de namen van Glenn Helder en Andy van der Meijde ter sprake. Ook werd gedacht aan Thomas Berge, Dennis van der Geest en Henny Huisman, maar dat bleken dus foute suggesties te zijn.

Tijdens het optreden van Van Breukelen kwamen er diverse hints voorbij. Er was onder meer een een café te zien met een barkeeper, als verwijzing naar zijn periode als keeper. Hij signeerde tijdens de act ook boeken, omdat hij diverse boeken heeft geschreven en uitgebracht. Van Breukelen legde verder uit gezelligheid bij hem met stipt op nummer 1 staat, als knipoog naar de bal op de stip en zijn oude rugnummer.

Hans van Breukelen na zijn onthulling als The Masked Singer.

Shock

De jury was behoorlijk verrast tijdens de onthulling van Van Breukelen als The Masked Singer. De voormalig doelman verbaasde zich er op zijn beurt over dat niemand van de juryleden zijn identiteit wist te achterhalen. Van Breukelen had verwacht dat Boszhard, die hij goed kent, met het juiste antwoord zou komen. Boszhard kreeg ooit keeperstraining van Van Breukelen en is zo'n fan dat hij actievoerde toen Madame Tussauds het wassen beeld van de oud-keeper wilde verwijderen.

"Jij had het moeten weten", zei Van Breukelen enigszins plagerig. "Ik vind hem niet alleen een fantastische lijnkeeper, maar ook zijn personality is geweldig", reageerde Boszhard. "Ik heb altijd verschrikkelijk van Hans genoten, en nog. Je bent nog steeds een groot idool."

Discobol Van Breukelen zong dus, een beetje in steenkolenengels maar wel met veel enthousiasme, het bekende liedje van Richie uit 1984. De jury en het publiek hadden waardering voor diens optreden, maar dat was niet bekend om de volgende ronde van het muziekprogramma te bereiken.

Van Breukelen ontving namelijk de minste stemmen van het publiek en moest zich daardoor direct bekend maken. De overige vier kandidaten, ook BN'ers, overleefden de stemronde en zijn dus ook volgende week te horen in The Masked Singer.