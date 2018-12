Spaanse subtopper verkeert in degradatienood en ontslaat trainer

Javier Calleja is niet langer de trainer van Villarreal. De huidige nummer zeventien maakt bekend dat de veertigjarige Spanjaard is ontslagen; zijn contract liep nog tot het einde van het seizoen door. Villarreal presenteert mogelijk maandag nog een nieuwe coach.

Calleja werd in september 2017 aangesteld bij Villarreal; eerder stond hij voor de groep bij het tweede elftal en bij de Juvenil A. Vorig seizoen eindigden de geelhemden op de vijfde plaats in LaLiga, bereikte men de knock-outfase van de Europa League en werd men in de achtste finale van de Copa del Rey uitgeschakeld door Leganés.

Dit seizoen gaat het beduidend minder met Villarreal, want in de competitie werd pas drie keer gewonnen. In Groep G van de Europa League staat Villarreal er met zeven punten wel goed voor. Rapid Wien heeft eveneens zeven punten, terwijl Rangers FC en Spartak Moskou volgen met respectievelijk zes en vijf punten.

Komende donderdag speelt Villarrael tegen Spartak, maar dan zal Calleja dus niet meer in de dug-out zitten in El Madrigal. Het is nog niet bekend wie de oud-middenvelder gaat opvolgen.