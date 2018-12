Talent maakt indruk: ‘Hij werd niet voor niets naar Feyenoord gehaald’

Orkun Kökcü gaf zondag zijn visitekaartje af bij Feyenoord. De middenvelder deed 45 minuten mee tegen FC Emmen en was goed voor een doelpunt en een assist. De zeventienjarige kijkt met trots terug op zijn tweede wedstrijd in het eerste elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst, zo vertelt hij in het Algemeen Dagblad.

“Ik ben erg trots dat ik vandaag de kans heb gekregen om het te laten zien”, aldus Kökcü, die werd geboren in Haarlem, maar ook kan kiezen om voor de nationale ploegen van Azerbeidzjan en Turkije. Hij heeft nog geen keuze gemaakt, zegt hij: “Ik speel nu voor Oranje onder 19 jaar, dus daar focus ik me ook op.”

In De Telegraaf vertelt Kökcü te hebben genoten op het veld. Met Steven Berghuis heeft hij een ‘klik’: “En ook met Robin van Persie. Misschien zouden wij wel een mooie driehoek vormen. Berghuis en ik zoeken elkaar veel op. Ja, met links en rechts. Ik ben tweebenig.” Als Van Bronckhorst hem later nodig heeft, zal hij er staan, aldus Kökcü.

Tegen FC Emmen kwam Kökcü in Keziah Veendorp een oude bekende tegen, want beiden speelden in de jeugd van FC Groningen. Kökcü was toen nog ‘een klein ventje’, aldus Veendorp: “Hij werd niet voor niets naar Feyenoord gehaald, het is snel gegaan met die jongen. Ik vond hem nu al volwassen, rustig aan de bal en hij deed makkelijk mee met de rest.”