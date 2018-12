NAC Breda profiteert optimaal van erbarmelijke strafschop Foor

NAC Breda heeft zondag in eigen huis nipt weten te winnen van Vitesse: 2-1. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag ging met een voorsprong rusten, nadat Navarone Foor een penalty miste en Mitchell te Vrede even later wel scoorde. Vitesse kwam in de tweede helft langszij, maar Arno Verschueren bracht zijn ploeg alsnog de winst. Door de zege passeert NAC De Graafschap op de ranglijst, terwijl Vitesse in de middenmoot van de Eredivisie blijft steken.

NAC Breda was in de eerste helft gretiger dan het bezoek en dat kwam ook tot uitdrukking in het aantal kansen. Nadat na zeven minuten bij een corner nog een bal van de lijn werd gehaald in de doelmond van de thuisploeg, was het NAC dat het betere van het spel had. Mikhail Rosheuvel en Te Vrede hadden het vizier echter niet op scherp staan, waardoor keeper Eduardo zijn doel aanvankelijk schoon wist te houden.

De wedstrijd stevende af op een 0-0 ruststand, maar vlak voor de thee kreeg Vitesse een strafschop toegekend door scheidsrechter Allard Lindhout na raadpleging van de VAR bij een overtreding op Alexander Büttner. Foor ging achter de bal staan, maar de middenvelder produceerde een erbarmelijke penalty, waarbij de gestifte bal hoog over de lat zeilde. Het is niet de eerste keer dat Vitesse dit seizoen een strafschop miste: vier van de tien gemiste penalty's dit seizoen in de Eredivisie staan op naam van de Arnhemse club.

Even later kreeg Vitesse de rekening gepresenteerd, want Te Vrede bracht zijn ploeg de voorsprong. Lindhout keurde de goal eerst af vanwege buitenspel, maar de VAR greep in, waardoor NAC met een voordelige marge de kleedkamer op mocht zoeken. In de tweede helft was Vitesse wederom de onderliggende partij. Naast een goede kans van Martin Ödegaard was het NAC dat de klok sloeg. Twintig minuten voor tijd was het echter Bryan Linssen die de wedstrijd deed kantelen.

De aanvaller anticipeerde goed op een voorzet vanaf rechts van Vyacheslav Karavaev en kopte tegendraads binnen: 1-1. Na de treffer van Linssen leek Vitesse bevrijd en aasde men op de drie punten tegen de laagvlieger uit Breda. Toch ging NAC er met de winst vandoor, want Arno Veschueren bleef vijf minuten voor tijd rustig voor het doel en tikte de bevrijdende treffer in het netje: 2-1. Tot overmaat van ramp voor Vitesse moest Matus Bero in blessuretijd het veld ook nog verlaten vanwege zijn tweede gele kaart. Door de zege verlaat NAC de laatste plaats in de Eredivisie, aangezien men een beter doelsaldo heeft dan De Graafschap.