Utrecht rekent in twintig minuten af met Heracles in ‘slag om vierde plaats’

FC Utrecht heeft de strijd om de vierde plaats in de Eredivisie gewonnen van Heracles Almelo. De formatie van trainer Dick Advocaat kende een vliegende start, stond na twintig minuten al op een 3-0 voorsprong en won uiteindelijk met 3-1. Door de zege hebben de Domstedelingen 25 punten uit 15 wedstrijden, waardoor de vierde plaats wordt overgenomen van Heracles.

Voorafgaand aan het treffen van zondagmiddag kon FC Utrecht een uitstekende thuisbalans overleggen tegen Heracles Almelo, want slechts twee van de laatste veertien thuiswedstrijden tegen de Almeloërs gingen verloren. Daarnaast kent de ploeg van trainer Frank Wormuth een dramatische balans op natuurgras: slechts één duel werd in 2018 gewonnen op deze ondergrond. In De Galgenwaard kende Heracles een matige start, want al na drie minuten spelen stond de formatie uit Almelo op achterstand.

Maximilian Rossmann vloerde Timo Letschert in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Kevin Blom de bal op de stip legde en Simon Gustafson het buitenkansje benutte: 1-0. Gyrano Kerk had vervolgens al razendsnel de score kunnen uitbreiden, maar hij faalde oog-in-oog met Heracles-doelman Janis Blaswich. Enkele minuten later wist de aanvaller de marge wél te verdubbelen. Kerk knalde de bal langs Blaswich en weet zo in drie Eredivisie-duels op rij te scoren. De laatste die daar namens FC Utrecht in slaagde, was Sébastien Haller in 2017.

Een minuut later viel er andermaal een wonderschone treffer te noteren, toen Urby Emanuelson op schitterende manier doel trof. Na de spectaculaire beginfase nam de actie wat af in de Domstad, al vielen er over en weer kansen te noteren. Zo hadden Adrián Dalmau en Kristoffer Peterson kansen om de achterstand van Heracles terug te brengen, terwijl Oussama Tannane de mogelijkheid had om de score verder uit te breiden. De beginfase van de tweede helft was aanzienlijk minder spectaculair en pas na 75 minuten viel er weer een hoogtepunt te noteren.

Rossmann bracht de achterstand van Heracles terug tot 3-1. Direct na de treffer van de bezoekers was Oussama Tannane aan de andere kant dicht bij een doelpunt, maar zijn poging spatte uiteen op de lat. In de laatste minuten zette Heracles aan in aanvallend opzicht, maar tot de aansluitingstreffer leidde dit niet. Zo neemt FC Utrecht de vierde plaats in de Eredivisie over van de Almeloërs, die ook nog kunnen worden ingehaald door Vitesse.