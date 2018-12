Eurosport-commentator gaat viral met bizar optreden tijdens MLS-finale

Frank Kramer heeft tijdens de finale van de Major League Soccer (MLS) tussen Atlanta United en Portland Timbers (2-0) voor de nodige opschudding gezorgd. De oud-speler van onder meer MVV, Telstar en FC Volendam verzorgde namens Eurosport het commentaar bij deze wedstrijd, maar sprak tijdens het duel geen woord over wat er op het veld gebeurde. De zender heeft inmiddels via Twitter zijn excuses aangeboden.

Tijdens de wedstrijd sprak Kramer onder meer over matchfixing, Donald Trump, de dood en zijn loopbaan als speler. Daarnaast zong hij een liedje van Frank Sinatra en droeg hij een gedicht voor. Tijdens de tweede treffer van Atlanta United, die aangetekend werd door Franco Nicolás Escobar, bleef Kramer zelfs doorgaan met zijn verhaal en sprak hij geen woord over het doelpunt. De beelden van het commentaar in de MLS-finale gaan viral op social media.

Eurosport heeft inmiddels via Twitter zijn excuses aangeboden en bekend gemaakt dat het de laatste wedstrijd was die Kramer becommentarieerde. “Frank had gister z’n laatste uitzending en was duidelijk met van alles bezig behalve met zijn laatste wedstrijd! Ook wij hadden deze laatste keer anders voor ogen gehad en daarom onze oprechte excuses”, zo laat de zender weten. De 71-jarige Kramer werkte al jaren voor Eurosport als commentator.

Kramer voetbalde voor Blauw-Wit, FC Amsterdam, MVV, Telstar en Haarlem. Na zijn actieve loopbaan ging hij aan de slag als televisiepresentator en later commentator. De MLS-finale werd in de nacht van zaterdag op zondag met 2-0 gewonnen door Atlanta United, door doelpunten van Josef Martínez en Escobar.